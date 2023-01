Cometa verde que pasa cada 50 mil años por la Tierra se está acercando: ¿Podrá verse en Colombia?

Con el inicio del nuevo año llega un fenómeno astronómico que, según la NASA , pasa por la Tierra cada 50 mil años. Se trata de un cometa verde brillante denominado C/2022 E3 (ZTF) que fue descubierto en marzo de 2022, mientras se abría paso a través de la órbita de Júpiter.



La NASA informó a CBS News que el cometa verde proviene de la Nube de Oort, el lugar más lejano de nuestro sistema solar: "Como una gran burbuja de paredes gruesas hecha de pedazos helados de desechos espaciales".

"La mayoría de los cometas de período largo conocidos se han visto solo una vez en la historia registrada, porque sus períodos orbitales son muy largos. Los ojos humanos nunca han visto innumerables cometas de período largo más desconocidos. Algunos tienen órbitas tan largas que la última vez que pasaron por el sistema solar interior, nuestra especie aún no existía", dijo la agencia espacial al medio citado.

Y es que un cometa de este tipo (C/2013 A1 Siding Spring) pasó cerca del sistema solar y estuvo cerca de Marte en 2014, sin embargo, la NASA afirma que no volverá a verse hasta dentro de 740.000 años.



Jessica Lee, astrónoma del Observatorio Real de Greenwich, aseguró a CBS News que esto mismo podría ocurrir con el cometa verde. "Todavía no tenemos una estimación de lo más lejos que llegará de la Tierra, las estimaciones varían, pero si regresa, no será hasta dentro de al menos 50.000 años. Algunas predicciones sugieren que la órbita de este cometa es tan excéntrica que ya no está en una órbita, por lo que no regresará en absoluto y seguirá adelante".

¿Cuándo se podrá ver el cometa verde?

Expertos informaron que el cometa verde pasará cerca de la Tierra el 2 de febrero de 2023 desde las 11 de la noche. La agencia espacial aseguró que será muy fácil de visualizarlo a través de binoculares.

También se podrá ver en Colombia si se hace desde un lugar oscuro y con el cielo despejado. "No se espera que este cometa sea el espectáculo que fue el cometa NEOWISE en 2020, pero sigue siendo una oportunidad increíble para hacer una conexión personal con un visitante helado del lejano sistema solar exterior", concluyó la NASA.