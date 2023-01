Commonwealth escogió al príncipe Carlos como sucesor de la reina Isabel

A pesar de que se ha hecho un llamado a una jefatura rotativa entre los países, el respaldo de la soberana y del gobierno británico rindieron frutos.

El príncipe Carlos sucederá a su madre, la reina Isabel II de Inglaterra, a la cabeza de la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones) anunciaron este viernes los dirigentes de la organización, reunidos en una cumbre en Reino Unido.

"El próximo jefe de la Commonwealth será su alteza real el príncipe Carlos", dijeron los dirigentes en un comunicado publicado tras su encuentro en el castillo de Windsor, cerca de Londres.

La reina Isabel II, que cumplirá 92 años el sábado, había expresado el deseo el jueves de que su hijo primogénito la sucediera como jefe de la organización, un título simbólico y no hereditario.

Isabel II está al frente de la Commonwealth, que agrupa a 53 países antiguamente colonizados por Reino Unido, desde la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952.

Varios dirigentes dieron su apoyo público al príncipe Carlos, como la primera ministra británica, Theresa May, y su homólogo canadiense, Justin Trudeau.

Carlos "es un orgulloso partidario de la Commonwealth desde hace cuatro decenios", declaró May este viernes. "Es justo que un día continúe la obra de su madre".

La cumbre de la Commonwealth también acordó una serie de compromisos en ámbitos como la protección marina, el combate a la malaria y garantizar durante 12 años la educación para los niños de todos los Estados miembros para 2030.