Como el apocalipsis: investigadores advierten cuáles son los cuatro jinetes del cambio climático

El mundo debe prepararse para un "final del juego climático" con el fin de comprender mejor y planificar los impactos potencialmente catastróficos del calentamiento global, advirtieron científicos en un alarmante informe sobre el cambio climático.

Los modelos climáticos que pueden predecir el alcance del calentamiento global en función de las emisiones de gases de efecto invernadero son cada vez más sofisticados y proporcionan a los gobiernos una trayectoria precisa del aumento de la temperatura global.

Publicidad

Lo que está menos explorado es el impacto en cascada de ciertos eventos, como las malas cosechas y la pérdida de infraestructura debido a eventos climáticos extremos, que son más probables de ocurrir con cada grado de calentamiento.

Investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) describieron lo que se sabe actualmente sobre los "resultados catastróficos" y encontraron grandes lagunas de conocimiento.

En su artículo, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Science, propusieron una agenda de investigación internacional para ayudar a los gobiernos a planificar "los peores casos".

Estos incluyeron cuatro áreas principales de preocupación, lo que los autores denominaron los "cuatro jinetes" del cambio climático: hambruna y desnutrición, clima extremo, conflicto y enfermedades transmitidas por vectores.

Publicidad

"Los riesgos irreversibles y potencialmente catastróficos causados por el cambio climático inducido por el hombre deben tenerse en cuenta en nuestra planificación y acciones", dijo Johan Rockstrom, director de PIK y coautor del estudio.

Señalaron que cuanta más investigación se realice sobre los puntos de inflexión climáticos de la Tierra, como el derretimiento irreversible de los casquetes polares o la transformación de la selva amazónica de un sumidero de carbono a una fuente, existe la necesidad cada vez mayor de tener en cuenta los escenarios de alto riesgo en el modelado climático.

Publicidad

"La clave es hacer los cálculos del desastre para evitarlo", dijo.

'Advertencia no coincidente'

Los autores señalaron que los sucesivos informes científicos sobre el clima de la ONU se han centrado principalmente en los efectos previstos de 1,5 °C-2 °C de calentamiento y han descartado en gran medida la posibilidad de aumentos de temperatura más excesivos.

Los planes del gobierno ponen a la Tierra en camino de aumentar hasta 2,7 °C este siglo, muy lejos del límite de 1,5 °C previsto en el acuerdo climático de París de 2015.

El estudio sugirió que una disposición científica a "errar por el lado del menor dramatismo" condujo a una falta de enfoque en los impactos potenciales a 3C de calentamiento o más.

Publicidad

"Esta precaución es comprensible, pero no se corresponde con los riesgos y daños potenciales que plantea el cambio climático", agregó la publicación.

Además, las evaluaciones de riesgo para los llamados eventos de baja probabilidad y alto impacto son notoriamente difíciles de acomodar en el modelado climático a largo plazo.

Publicidad

Los investigadores calcularon áreas de calor extremo, con una temperatura promedio anual de más de 29 ° C, que podrían cubrir dos mil millones de personas para 2070.

Advirtieron que las temperaturas plantean un riesgo importante de múltiples "fallas en el granero" debido a la sequía como la que afecta a Europa occidental y la ola de calor como la que azotó la cosecha de trigo de la India en marzo/abril.

El equipo pidió un informe científico especial de la ONU centrado en "escenarios de cambio climático catastrófico" similar a su informe de 2018 sobre 1,5 °C de calentamiento.

"Tenemos que tomarnos en serio la comprensión de los profundos riesgos que conlleva mover nuestro planeta a un territorio desconocido", dijo Joeri Rogelj, director de investigación del Instituto Grantham del Imperial College London, que no participó en el estudio.

Publicidad

"Investigar estos casos extremos significa que podremos prepararnos mejor, incluso tomando más en serio la reducción de emisiones ahora".