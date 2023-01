Como en las caricaturas: mujer encendió un taco de dinamita al confundirlo con una vela

Por cuenta de las tormentas se fue la luz y ella, a tientas, activó el explosivo. Sufrió graves lesiones en el rostro y podría perder los dedos.

El trágico accidente ocurrió en Bridgeport, Connecticut, cuando las tormentas eléctricas dejaron sin luz a todo un conjunto de casas.

La mujer, de 30 años, salió hacia un almacén de materiales de construcción para comprar alumbrado de emergencia. Sin embargo, estaba cerrado y no lo logró, así que decidió volver a la casa y buscar por sus propios medios algo para alumbrar.

Bajó a tientas al sótano y halló unas formas cilíndricas, muy similares a las velas de cera, pero que terminaron siendo barras de dinamita que habían dejado los antiguos moradores de la vivienda.

Al encender la mecha ocurrió lo inevitable: el artefacto estalló y le ocasionó “lesiones extremas”, dijo la Policía. Solo ella salió afectada, con graves lesiones en las manos.

En el estado de Connecticut es contra la ley tener dinamita o fuegos artificiales. No obstante, las autoridades no presentarán cargos. Un allanamiento permitió identificar otro taco de dinamita en la vivienda.