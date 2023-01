¡Como en película de terror! Hacen macabro hallazgo en hospital durante arreglo de ascensor  

Los pacientes se quejaban del mal funcionamiento del aparato y que había un fétido olor . Cuando los técnicos bajaron al foso quedaron más que asustados.

En la mañana del martes los empleados del hospital La paz en Madrid, España, realizaron un macabro hallazgo: el cadáver de un señor entre los 50 y 60 años estaba en el hueco del ascensor.

Publicidad

Horas antes, usuarios del centro médico se quejaban del mal funcionamiento del elevador y de un fétido olor, por lo que técnicos pararon el aparato y procedieron a revisarlo. Cuando descendieron al primer piso del foso, se toparon con el cuerpo.

Según la Policía, el hombre se encontraba bocarriba, con una herida a la altura del tórax y la pierna amputada. Debido al estado de descomposición del cuerpo, se presume que estuvo allí por varios días.

Las autoridades no saben la identidad de este hombre, ya que no tenía ningún documento consigo, pero debido a que no tenía uniforme o prendas hospitalarias se descarta que fuera un paciente o empleado del lugar.

Aún no están claras las causas del fallecimiento o cómo el cuerpo llegó hasta allá. Las puertas no están forzadas y una primera inspección al elevador no muestra ningún desperfecto en el funcionamiento, por lo que la teoría de un accidente está casi desechada.

Publicidad

Además, Una llave para abrir ascensores que fueron encontradas junto a la víctima harían pensar que se trató de un suicidio. Sin embargo, las autoridades aún no se atreven a confirmar ninguna hipótesis.

Tras las primeras indagaciones, especialistas del Grupo V de Homicidios y de Policía Científica fueron los encargados de hacer el levantamiento y llevar los restos al Instituto Anatómico Forense. Allí se le practicará la necropsia y los estudios necesarios para determinar la identidad del hombre.