Como nazis en la Segunda Guerra Mundial, colectivos chavistas marcan casas de opositores de Maduro

Incluso a un sacerdote le escribieron “pedófilo terrorista” en la pared de su iglesia porque ha dicho cosas que molestan al régimen.

El grave mensaje fue consignado a manera de grafiti en una de las paredes de la parroquia Dulce Nombre de Jesús, ubicada en el casco histórico de Petare.

El vicario Héctor Luna, víctima de la injuria, señala que "es una muestra de odio e intolerancia. Lo que pedimos nosotros como pastores es que seamos capaces de encontrar una solución política y esa solución política pasa porque el régimen escuche a la sociedad".

Aunque ha recibido amenazas personales, el padre Luna se aferra a la fe. “Yo creo profundamente en el poder que viene de la gracia de Dios y creo que ese poder es el que me mantiene aquí”, manifestó.

Y no es el único caso. Habitantes de Táchira, estado fronterizo con Colombia, denuncian que colectivos armados al servicio del régimen han marcado sus casas con el símbolo de ‘prohibido’, para indicar que allí viven personas que están en contra de Nicolás Maduro.

"Lo que hicieron ayer en San Antonio del Táchira, marcando las casas de partidos políticos, de dirigentes, de vecinos, es el mejor ejemplo de que no tienen la razón, que perdieron la calle y el afecto del pueblo", señaló Laidy Gómez, gobernadora de ese estado.

Las poblaciones Táchira sufrieron el ataque de grupos parapoliciales durante el pasado fin de semana, cuando se intentó introducir al país camiones con ayuda humanitaria.

