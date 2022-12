Como “pan caliente” se vende foto de Chávez en Caracas

Tres dólares vale la foto de Chávez en la que se le ve sonriente, en compañía de sus dos hijas, en La Habana. Vendedores ambulantes en Caracas no pierden el tiempo para lograr un dinero extra y ganarle a la devaluación.

Una de las cuatro imágenes mostradas el viernes por el ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Jorge Arreaza, se cotiza este sábado entre los seguidores del mandatario venezolano. Luego de unas cuantas horas de ser presentadas en televisión, comerciantes informales las reprodujeron y las colocaron a disposición del público.

"Algunas personas manifestaron no estar de acuerdo con estos mercaderes, porque se aprovechan para hacer negocio con la imagen del primer mandatario nacional. Otros manifestaron que no tienen internet o teléfonos inteligentes para poder captar la fotografía", publica el diario venezolano Últimas Noticias, en su portal digital.

Un grupo de chavistas aseguró al periódico, que en las próximas horas tendrán más imágenes y las repartirán gratis.

Caracas (Venezuela)