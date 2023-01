¡Como pez en el agua! Estos camellos sorprenden al mundo con su forma de nadar

Con varios videos, el mito de que estos mamíferos se ahogan en el agua queda completamente rebatido.

Existe la leyenda urbana de que los camellos no pueden nadar. De pronto es porque siempre se les ve en las dunas del desierto o por sus jorobas, pero esta idea es bastante difundida a nivel mundial.

Un video publicado por el Times of Oman demuestra todo lo contrario. Los camellos saben nadar y, además, lo hace muy bien.

La escena es bastante peculiar, se ve a varios camellos nadando en grupo en lo que aparentemente es mar abierto. Los mamíferos se ven moviéndose con total naturalidad por el agua, mientras un grupo de balsas los escoltan.

Cuando se hace una investigación más profunda se descubre que esto no es una escena extraña, hacer que los camellos naden es parte del entrenamiento al que son expuestos estos animales para las carreras.

Vea el video:



Emiratos árabes es el centro mundial de competencias de estos animales, y es allí donde fue grabado el peculiar momento.

El video, publicado hace un tiempo y convertido en viral hace 3 días, demuestra que aún queda mucho por saber del reino animal.