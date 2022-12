Cómo protegerse de los peligros de la red

Una de ellas es tener al día las actualizaciones de software, navegadores y sistemas operativos. Instalar oportunamente las nuevas versiones puede optimizar su navegación.

Proteja sus contraseñas. Para ello expertos recomiendan usar letras y números que dificulten ser hackeados. Además, use clave diferente para cada cuenta y cámbiela al menos dos veces al año para reducir su vulnerabilidad.

También pueden habilitar mecanismos extra de seguridad. Una de las ofertas más efectivas es la de verificación de su identidad en dos pasos, un proceso simple y que brinda al usuario seguridad adicional en caso de un posible ataque cibernético.

No guarde las claves en el dispositivo que usa para navegar, pues se expone fácilmente al robo de identidad.

Desconfíe de correos o sitios web desconocidos que le piden ingresar su contraseña y lo redireccionan a sitios no seguros, quedando expuesto fácilmente al robo de claves.

Use el antivirus de su equipo. Realice un escaneo permanente para saber si existe algún virus que pueda estar extrayendo información de forma ilegal en su dispositivo.

No le deje rastro a los ciberdelincuentes. Por ejemplo, cuando use computadores públicos borre el historial de las páginas a las que ingresó.

Desconfíe de las ventanas emergentes que piden descargar un software. Normalmente, estos pop-ups le harán creer que su ordenador se ha infectado y le pedirán que descargue un programa para protegerse de amenazas. Cierre la ventana y asegúrese de nunca hacer clic en la ventana emergente.

Tenga cuidado con el uso compartido de archivos. Este tipo de servicios no controla eficientemente la existencia de un software malintencionado que se puede hacer pasar por un programa, un álbum e incluso una película.

Cuando sus hijos usen un buscador, instale filtros. Existen herramientas como Safe Search, diseñada para excluir sitios de contenido sexual explícito y para eliminarlos de los resultados de búsqueda. Aunque ningún filtro es ciento por ciento eficaz, este evita que aparezca contenido inapropiado.