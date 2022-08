¿Cómo reciben en Estados Unidos la propuesta de Gustavo Petro de un cambio en las extradiciones?

La propuesta del presidente Gustavo Petro para no extraditar a una persona solicitada por Estados Unidos por tráfico de drogas incluiría estos puntos a cumplir:

- Sometimiento a la justicia

- Entregar rutas del narcotráfico

- Delatar a otras organizaciones

- Entregar bienes producto del narcotráfico

Lo que busca el Gobierno es aplicar la política de Estados Unidos en Colombia. En ese país, por confesar, entregar bienes y colaborar, los inculpados reciben penas de ocho años.

La negociación con los narcotraficantes se haría dentro del marco de la "paz total" que impulsa el presidente Gustavo Petro y se aplicaría en tres casos, como se lo explicó el presidente al Gobierno de los Estados Unidos.

“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación a los Estados Unidos, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, señaló el presidente Gustavo Petro.

Por el momento, es una propuesta que está en manos del Gobierno de Estados Unidos y sobre la cual se esperan diálogos al más alto nivel, incluso entre los presidentes Joe Biden y Gustavo Petro.

¿Qué efectos tendría la propuesta de Gustavo Petro?

El cambio que propone el presidente Petro toca de manera sensible una herramienta que para Estados Unidos es fundamental en la lucha contra el narcotráfico: la extradición.

“Obviamente, una decisión de no extraditar afecta. Se ve y se ha notado en el caso de Colombia, como en otros países, que los narcos realmente temen es una cárcel en Estados Unidos y no una cárcel en Colombia, en México o en otro país", dice Cindy Arnson, miembro de The Wilson Center.

El analista César Grajales cree que esta decisión es “una cachetada a todo el dinero que ha invertido el contribuyente estadounidense”.

Arnson eleva inquietudes en torno a la propuesta de Gustavo Petro, debido a que no hay claridad de qué beneficios y qué negociación se plantearía con organizaciones criminales, las cuales, a diferencia de las guerrillas, no tienen objetivos políticos.

Pero que, en todo caso, se enmarca en lo que el gobierno de Gustavo Petro ha llamado "paz total". Concepto que Steve Hege, del Instituto de Paz de Estados Unidos, ha seguido de cerca y, asegura, no se trata de una fórmula completamente nueva, sino más ambiciosa.

“Es algo que desde la justicia norteamericana hacemos todo el tiempo, hay negociaciones con grupos narcotraficantes todo el tiempo para que colaboren con información sobre otros grupos a cambio de una reducción de sus penas o condiciones más favorables penitenciarias", explica.

El presidente Gustavo Petro aseguró que si los narcotraficantes no cooperan con la justicia colombiana o reinciden sí serían extraditados a Estados Unidos.