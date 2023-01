¿Cómo se forma un tsunami? Explicación de un fenómeno que deja 371 muertos en Indonesia

Hace 14 años, por estas fechas, ocurrió una tragedia similar que dejó 168.000 víctimas mortales en ese país.

Tsunami es una palabra japonesa que denomina a una ola gigante o una serie de olas causadas por un movimiento brusco en el fondo del mar: bien sea un sismo, una erupción volcánica -como en este caso- avalanchas submarinas o incluso la caída de un asteroide en el agua.

Los más frecuentes son provocados por un choque sísmico a menos de 50 metros de profundidad y una magnitud de al menos 6,5 en la escala de Richter. Con una magnitud de 8, el tsunami se vuelve potencialmente destructor a gran escala.

En todos los casos, el desplazamiento del fondo del océano provoca una retracción de agua que hace disminuir el nivel del mar y la propagación de las ondas sísmicas desencadena las olas. En las profundidades, el tsunami no llega a superar un metro, pero su altura aumenta a medida que el fondo submarino se eleva y se acerca a la costa.

En situaciones extremas, la velocidad de propagación de las olas es de entre 500 y 800 km/h, en zonas profundas y disminuye al llegar a la costa. Con una altura que puede alcanzar 30 metros, las olas llegan un tras de otra con intervalos de 10 a 40 minutos, arrasando con todo a su paso.

Tragedia en Indonesia

Los socorristas indonesios buscaban supervivientes del tsunami que causó en Sumatra y Java al menos 371 muertos, mientras los expertos advierten que pueden abatirse nuevas olas mortales debido a la actividad volcánica.

Brigadas de socorristas con excavadoras y otros equipos pesados intentaban despejar los escombros esparcidos por el maremoto. Algunos rescatistas trabajaban simplemente con las manos para levantar objetos con la esperanza de hallar desaparecidos. Entretanto, miles de personas han sido evacuadas a zonas de altura.

El tsunami golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java alrededor de las 21H30 locales (14H30 GMT) del sábado. La ola, que se generó tras la erupción del volcán considerado el "hijo" del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa, dejó además 1.400 heridos, según el último balance de la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes.

"El número de víctimas y de daños seguirá aumentando", dijo el portavoz de la agencia, Sutopo Purwo Nugroho.

La ola dejó a su paso una acumulación de numerosos escombros, fragmentos de tejados, trozos de madera, árboles arrancados.

En un dramático video que circula por las redes sociales se ve cómo una ola gigantesca se abate sobre el espacio exterior de un resort, donde se celebra un concierto del grupo pop "Seventeen".

Sus miembros salen despedidos del escenario mientras la ola avanza hacia los espectadores. En un mensaje en Instragram, el cantante del grupo, Riefian Fajarsyah, anunció entre lágrimas la muerte del bajista y del organizador de la gira de conciertos, así como la desaparición de otros dos músicos, un técnico y su esposa.

El presidente indonesio Joko Widodo acudió el lunes a las zonas devastadas, menos de tres meses después de que otro tsunami, provocado por un sismo, dejara miles de muertos en Palu y su región, en la isla de Célebes.

En Carita, Muhamad Bintang, de 15 años, vio aproximarse la ola. "Llegamos a las 21H00 de vacaciones y de pronto llegó el agua. Todo se volvió negro. No había electricidad", relató el adolescente.

En la provincia de Lampung, al otro lado del estrecho, Lutfi al Rasyid, de 23 años, contó a la AFP cómo huyó de la playa de Kalianda para evitar morir. "No lograba arrancar mi moto, así que salí corriendo. Recé y corrí todo lo rápido que pude".

Avalancha submarina

Según las autoridades, el tsunami, originado por una avalancha submarina tras la erupción del Anak Krakatoa, podría haberse visto magnificado por una marea excepcionalmente alta de luna llena.

"La combinación provocó un tsunami repentino que golpeó la costa", indicó Nugroho, aunque señaló que la agencia geológica de Indonesia trabajaba para intentar elucidar cómo se produjo exactamente.

"El riesgo de tsunami en el Estrecho de la Sonda seguirá siendo alto mientras el volcán siga en su fase de actividad, porque puede provocar nuevos deslizamientos de terreno submarinos", advirtió Richard Teeuw, de la Universidad de Portsmouth.

Las erupciones volcánicas submarinas, que son poco frecuentes, pueden provocar tsunamis debido al desplazamiento repentino de agua o quiebres de pendientes, según el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis.

