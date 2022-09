¿Cómo se ha transformado la figura de la monarquía británica en los últimos tres siglos?

La de hoy no es la misma monarquía británica de hace algunos siglos, explica la historiadora Valentina Mena, quien señala que “durante la edad media y mucho tiempo, el rey era quien hacía y deshacía, puede que tuviese algún tipo de Parlamento, pero finalmente el rey era quien tomaba las decisiones. En el caso de Inglaterra eso se acabó con la Revolución Gloriosa”.

A partir de allí, por lo menos en el Reino Unido, entraron en el juego el primer ministro y el Parlamento.

“No significa que no pueda opinar, que no tenga que saber qué es lo que está ocurriendo, sino que ya no toma las decisiones solo”, explica la historiadora Mena.

Es así como la monarquía británica se convirtió en una figura representativa y de consulta, pero aún con bastante influencia sobre las medidas que toma el gobierno del Reino Unido. Prueba de ello es la audiencia que por tradición semanalmente sostiene el monarca y el primer ministro de turno.

Al aparentemente no tener mayor peso político y tras cuestionamientos de varios sectores por el gasto que representa sostener a la familia real, algunos consideran que es una forma de gobierno que se debe replantear, mientras que entre otros la monarquía británica aún goza de bastante popularidad.

"Las encuestas entre los menores de 30 años han cambiado drásticamente en los últimos años y ahora la mayoría está a favor de deshacerse de la monarquía", dice el periodista Graham Smith.

Pero para Penny Junor, biógrafa de la familia real, “mi instinto me dice que la gente siente que la monarquía es un sistema que realmente funciona bien en este país”.

Por su parte, la historiadora Mena cree que “puede que no se derrumbe, puede que no caiga; sin embargo, es un reto para Carlos mantener el legado unitario de su madre”.

Aunque la del Reino Unido es una de las más populares, países como España, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Mónaco y otras 34 naciones tienen la monarquía como forma de gobierno.