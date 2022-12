¿Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular?

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea más populares. Tan solo en Google Play acumula más de mil millones de descargas. Sin embargo, y más allá de su popularidad, la app tiene una pequeña desventaja y es que no permite usar dos líneas de teléfono distintas dentro de la misma aplicación.

Por este motivo, si se tienen dos números (uno laboral y otro personal, por ejemplo) algunos se ven obligados a llevar dos móviles encima.

Sin embargo, esto ya no es necesario. Existen distintas opciones para poder usar el servicio en el mismo dispositivo. Aquí te contamos cómo hacerlo.

Requisitos para configurar dos cuentas

Antes de configurar las dos cuentas de WhatsApp hay que asegurarse de que se cuentan con dos tarjetas SIM, con números diferentes, y que las dos están funcionando.

Si el dispositivo no tiene espacio para dos SIM, entonces el segundo chip tiene que estar instalado en otro móvil para que esté operativo y pueda recibir el código de confirmación que enviará WhatsApp y que es vital para terminar de configurar la cuenta.



Cuatro opciones