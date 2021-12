Como una “depredadora sofisticada” fue descrita Ghislaine Maxwell al ser condenada

Un jurado de 12 personas en una corte de Nueva York encontró culpable a la británica Ghislaine Maxwell. Determinaron que la socialité es responsable de cinco de los seis cargos de delitos sexuales que se le imputaban.

Uno de los más graves es el de tráfico sexual de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 en la cárcel esperando su juicio. Por ese solo delito, Maxwell podría enfrentar una sentencia de hasta 40 años de prisión.

Los hechos se habrían dado entre 1994 y el 2004, tiempo en el que Ghislaine Maxwell presuntamente reclutó a menores, muchas de ellas con apenas 14 años, y las preparaba para que le hicieran masajes a Epstein.

Sarah Ransome fue una de esas niñas.

“Ella era la responsable principal. Incluso antes de que la conociera, Epstein me dijo: ‘Tú le respondes a ella, ella es la señora de la casa’. Ella me forzó a entrar al cuarto de Jeffrey para que me violara”, dice la mujer.

Según las voces de las víctimas, los encuentros terminaban en actos sexuales no consensuados, en los que la misma Maxwell estaba presente y luego les pagaba 300 dólares.

La determinación del jurado fue celebrada por la Fiscalía, que la describió como una “depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que hacía”.

“El camino hacia la justicia ha sido demasiado largo, pero hoy se ha hecho justicia. Quiero elogiar la valentía de las niñas, ahora mujeres adultas, que salieron de las sombras y entraron en la sala del tribunal”, expresó Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.

La condenada ha insistido en su inocencia y el equipo de defensa ya anunció que apelará la decisión.