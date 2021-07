Increíble: compró un Ferrari y lo dejó guardado en un garaje durante 47 años

Drive, un medio australiano especializado en automóviles, dio a conocer la historia de un piloto que compró un Ferrari en 1974 y lo dejó guardado en su garaje durante casi medio siglo.

La identidad del piloto que compró el auto no ha sido revelada, pero sí se conoció que falleció hace un año y condujo el Ferrari tan solo una vez.

El auto es un Ferrari 330 GT V12 2+2 de 1967. Fue comprado en Europa en 1974 y llevado a Australia donde fue guardado en un garaje y nunca más fue movido, hasta ahora, un año después de la muerte del dueño, según la publicación.

La viuda del piloto ofertó el clásico Ferrari como un “hallazgo en un granero”. Sin embargo, la mujer no era consciente del verdadero valor del auto y lo vendió a un coleccionista por una cantidad aún no revelada, pero que, se estima, no fue por el valor debido.

El chasis del auto indica que fue el primer Ferrari 330 GT V12 2+2 de la ‘Serie ll’ construido y, además, es uno de los 36 fabricados con el volante a la derecha.

El auto tuvo un precio original de 12.000 dólares y actualmente, aún con un par de modificaciones que se pueden apreciar, está valorizado en un millón de dólares australianos (aproximadamente 2.840.109.359 pesos colombianos).