Con 23.047 muertes en 2018, Venezuela es el país más violento de América Latina

Se reportan 81 homicidios por cada 100 mil habitantes y ejecuciones extrajudiciales habrían aumentado casi 40%, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

La información dista de la presentada hace un mes por el ministro de Justicia, Néstor Reverol, quien afirmó que hubo una reducción en la tasa de muertes en 30 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, Roberto Briceño León, director del observatorio, dijo que “el gobierno no da realmente cifras, da algunos datos, pero desde el año 2004 en el país hay censura, no hay transparencia sobre la información”.

Por otro lado, la ONG precisó que en los crímenes se ven involucradas bandas criminales, “donde además hay recientemente presencia de grupos armados guerrilleros colombianos, en particular del ELN”.

Aragua es el estado más violento, con 168 muertes, y en el sur del país, en especial en Bolívar, es similar a la registrada durante los años noventa en Medellín, cuando vivía Pablo Escobar.

