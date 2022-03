Con alivio por escapar de la guerra, ucranianos enfrentan la incertidumbre por lo que viene

En el día 19 de la guerra en Ucrania se recrudece el horror que viven millones de personas. Las que logran sobrevivir y escapar llegan, en su mayoría, a la vecina Polonia cargando sobre sus hombros el peso del desarraigo y dejando atrás a seres queridos, sus casas y sus vidas. Hasta allí llegó Juan Camino Merlano, enviado especial de Noticias Caracol, para hablar con los ucranianos que han escapado.

En Przemyśl, Polonia, unos lloran, otros ríen y otros parecen perdidos y cómo no si lo dejaron todo para sobrevivir. Una de esas historias es la de Brahim, que es del Líbano, pero tenía a su familia viviendo en Odesa, Ucrania. Son 9 personas, pero todo su equipaje se reduce a un par de maletas. Se tardaron 24 horas en llegar a la frontera.

“Realmente no sé, esto es un problema muy grande para mi ahora con mi familia, ellos no pueden ir a Ucrania, yo no puedo ir a mi país Líbano, no sé realmente”, le contó Bahaim, un hombre que huyó desde Odesa, a Noticias Caracol.

La estación de tren de Przemyśl se ha vuelto la primera parada después de la guerra. Algunos se quedan, otros siguen, otros sencillamente piensan, como Marena y su madre que extrañan a su papá y esposo quien se quedó en Ucrania, pues ningún ciudadano entre 18 y 60 años puede salir de su país.

