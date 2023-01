Con cacerolazos, argentinos muestran su inconformismo con crisis económica

El gobierno de Mauricio Macri anunció medidas de austeridad ante el desplome de su moneda. Presidente Trump le dio su respaldo al mandatario.

Son tiempos de incertidumbre en Argentina. Con un cacerolazo, un grupo de personas manifestó su rechazo a las medidas de austeridad anunciadas en las últimas horas por el gobierno. Entre estas, la reducción de los 22 ministerios a 10.

"La verdad que había que salir porque si no te mueres de una úlcera; algo hay que decir, algo hay que hacer y el ruido, además de todo, es una descarga, no sólo una expresión", dice Liliana Mayoral, una jubilada.

Días turbulentos en Argentina: Macri anuncia recortes y nuevos impuestos “Hay una indignación muy grande, un discurso sobreactuado, ensayado, que no se hace cargo del desastre que han hecho porque nosotros nos empobrecemos y ellos fugan el dinero", señala otra pensionada.

El dólar nuevamente se negocia con tendencias alcistas, en promedio a 40 pesos argentinos. Mientras tanto, las acciones de ese país sufrieron otro desplome en la Bolsa de Nueva York, que reanudó sus operaciones tras el festivo del Día del Trabajo.

En un intento de estabilizar la economía, una delegación del gobierno argentino encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra en Washington para renegociar con el Fondo Monetario Internacional un programa de ayuda de 50 mil millones de dólares.

El objetivo es que la presidenta del FMI, Christiane Lagarde, libere de manera anticipada 29 mil millones de dólares previstos para el 2020 y 2021, y así pagar la deuda para alcanzar un equilibrio fiscal en 2019.

Entre tanto, la Casa Rosada informó que Macri habló telefónicamente con el presidente Trump esta mañana sobre la situación. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que ratifica el firme apoyo del presidente de Estados Unidos a Macri.