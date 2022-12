Con canciones infantiles, maestra calmó a sus alumnos durante tiroteo en escuela de México

En video se ve a los niños en el piso cantando para acallar el ruido de las balas. “Mi intención era que no se dieran cuenta”, explicó.

Rocío Romero es la valiente profesora que se inventó un método para que los pequeños a su cargo no se asustaran por los disparos que afuera se oían.

Publicidad

“Si las gotas de lluvia fueran de caramelo…” se escucha a una sola voz, pero en el fondo no hay música sino detonaciones de bala que parecen sacadas de película de acción.

Aunque los niños parecen dejar fluir su curiosidad, la maestra les pide cantar más duro para apaciguar el ruido.

El Colegio Occidente de Sonora, en México, ya ha presenciado estos enfrentamientos, por eso desde el 2012 hay una serie de disposiciones cuando esto ocurre. Inclusive recurren a los simulacros para saber cómo actuar cuando los fusiles empiezan a escupir los proyectiles.

Publicidad

El diario El País revela que la docente explicó: “Mi intención era que no se dieran cuenta, que no se asomaron a las ventanas por curiosidad. Quería que estuvieran tranquilos y no se dieran cuenta de lo que pasaba afuera”.

También contó que el video lo grabó para enviárselo a un padre de familia y demostrarle que estaba todo en orden, pero no imagino que se hiciera viral.

Publicidad

Puede ver: