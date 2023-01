Con cuchillo que le dieron para el postre, narco asesinó en su celda a mujer de 18 años

El brasileño Marcelo Pinheiro intentaba así evitar ser extraditado desde Paraguay, pero le salió mal la estrategia, pues el propio presidente ordenó expulsarlo.

El narcotraficante fue expulsado este lunes de Paraguay a Brasil por orden del mandatario Mario Abdo Benítez, después de que el jefe del grupo criminal Comando Vermelho asesinara a una mujer que le visitó en su celda con el fin de evitar su extradición a su país.

Pinheiro, alias "Piloto", fue conducido esta madrugada desde las dependencias policiales al aeropuerto internacional de Asunción, desde donde viajó a Brasil.

El presidente paraguayo admitió horas después a los periodistas que recurrió a la expulsión para no esperar el final del proceso de extradición de "Piloto" a Brasil, donde tiene pendiente el cumplimiento de varias condenas.

"He decido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra de impunidad para nadie. Yo asumo el riesgo. No quería esperar más el proceso de la Justicia. Nosotros tenemos esa atribución", declaró Abdo Benítez.

Previamente, el mandatario había anunciado la expulsión de "Piloto" a través de las redes sociales.

Para este lunes está previsto que tomen posesión los dos nuevos responsables de la Policía Nacional, después de que el domingo Abdo Benítez destituyera al hasta entonces jefe de la Policía Nacional, Bartolomé Baéz, y a su segundo, Luis Cantero.

Ello un día después de lo ocurrido cuando "Piloto" asesinó a Lidia Meza, de 18 años, que le había visitado tras el pertinente permiso de las autoridades.

Según fuentes oficiales, "Piloto" la golpeó y luego le clavó un objeto punzante que era un cuchillo de postre usado por los reclusos.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró que "Piloto" cometió ese crimen para frenar el proceso de extradición en su contra.

La Fiscalía continúa hoy la investigación sobre el suceso y la relación de la víctima con "Piloto".

El crimen se produjo un día después de que el narcotraficante recusara a la jueza y al fiscal que, en la audiencia preliminar por un caso de producción de documentos falsos y tenencia ilícita de armas, pretendían aplicarle el "criterio de oportunidad" para acelerar su extradición a Brasil-

Unos días antes, Pinheiro dio una rueda de prensa en una sede policial, lo que provocó críticas a las altas autoridades policiales por supuesta concesión de privilegios al narcotraficante.

Además, a finales de octubre, el Ministerio del Interior dijo haber desbaratado un plan para intentar liberar al narcotraficante, tras un operativo policial que se saldó con la muerte de tres presuntos miembros del Comando Vermelho y la explosión controlada de un vehículo cargado de explosivos.

Se cree que con ese vehículo pretendían volar la cárcel en la que estaba recluido.

"Piloto" es requerido por un juzgado del Estado de Río de Janeiro para cumplir con dos condenas, una de 21 años de prisión y otra de 5 años y 4 meses, según consta en el oficio de la Corte Suprema de Justicia paraguaya.

El narcotraficante estaba preso en Paraguay desde diciembre de 2017 tras ser detenido por un operativo internacional conjunto entre varias agencias antinarcóticos.

Foto: AFP