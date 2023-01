Con esta tierna carta, que tiene hasta un mapa, niño pidió ayuda al ratón Pérez

Le solicitó buscar su diente, que se fue por un lavamanos, y dejarle platica. Eso sí, le aconsejó no pasar por la habitación de mamá porque teme a los roedores.

Santino es argentino y tiene seis años. Cuando estaba intentando limpiar su diente, este cayó y se perdió.

Angustiado por la situación, decidió escribirle una carta al famoso personaje explicándole lo sucedido: "Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente, por querer limpiarlo, se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿Dejarías algo de dinero? Gracias...Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por favor, no te metas en la habitación de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones”.

En imagen se puede observar un plano de la casa del pequeño ubicando su habitación, la de su madre (señalada con un gran “¡NO!”), el baño y dos flechas para ayudar al ratón.

La carta fue publicada por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott en su cuenta de Facebook “Semiología y GrafoGarabatos”, en donde dice que el niño podría ser un "futuro arquitecto, jefe de seguridad y buen negociador".