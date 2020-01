Con este audio, buscan probar que sobornaron a diputados opositores para traicionar a Juan Guaidó

El parlamentario Alfonzo Marquina asegura que José Gregorio Noriega le ofreció 700 mil dólares para ser parte de la denominada ‘operación Alacrán’.

Luego de que el diputado Luis Parra se juramentara como nuevo presidente de la Asamblea Nacional y se conociera a Noriega como vicepresidente del parlamento, el diputado Alfonzo Marquina denunció que le ofrecieron esa suma para actuar contra Juan Guaidó.

“(José Gregorio Noriega) me escribió y me dijo: ‘queremos hablar contigo’. Yo me comuniqué por WhatsApp con el presidente Guaidó y le dije: ‘hermano presidente, el alacrán me quiere picar’. Y se acercó y me dijo: ‘creo que es necesario que te reúnas y escuches y trates de sacarle información’”, reveló Marquina.

En la grabación, Noriega le dice que se había reunido con Nicolás Maduro y que la oferta para ejecutar la operación Alacrán era jugosa y que muchos habían aceptado.

“Yo les propuse a ellos 1.200. Finalmente vinieron con una propuesta de 500. Yo le dije que eso no lo íbamos a aceptar, entonces llegamos a un punto ahí intermedio de 700”, dice Noriega en el audio.

Marquina también denunció que la operación Alacrán funcionaba “mostrando el dinero para comprarte o mostrando la cacha para amenazarte”.

A través de su cuenta de twitter, el diputado Noriega aseguro que el audio es falso y calificó la denuncia como un vulgar montaje.