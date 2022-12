Con este video, hijo de inmigrantes envía poderoso mensaje a Donald Trump

Las palabras de Donald Trump en contra de los inmigrantes fueron el mayor aliciente para Sergio, un mexicano cuyo padre fue deportado de Estados Unidos hace 10 años y cuya madre, sola, tuvo que sacarlos adelante a él y a sus cuatro hermanos.

"La gente no puede ser definida por su nacionalidad, por ser de una cierta raza, cierta nacionalidad...you know. La gente es definida por quienes son en sus corazones, por sus esfuerzos, por lo que hacen para mejorarse a sí mismos", así empieza el video del joven.

Publicidad

Basado en esa teoría, decidió hacer un experimento: "vestirme exactamente como Trump me ve, exactamente como Trump ve a mis padres. Yo me pongo ese uniforme, me pongo las esposas".

Sergio se paró en una concurrida calle de Fullerton, california, con los ojos vendados, y a su lado un cartel que decía:

"Conoce a un inmigrante. ¿Realmente me ves como un narcotraficante, violador, criminal?"

Y sin saber quién se acercaría, puso una cámara a grabar. ¿El resultado?, un video que ya tiene más de un millón de visitas en Youtube y que se volvió viral.

Publicidad

Pero la sorpresa que Sergio se llevó fue mayor cuando se dio cuenta que no sólo hispanos o inmigrantes, como su familia, se acercaron para conocerlo y brindarle toda su solidaridad.