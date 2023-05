Con fuerte patada en la cara del ladrón, hombre evitó que a un adulto mayor le robaran su bicicleta

En la provincia de Córdoba, Argentina, la contundente patada que propinó un ciudadano a un ladrón evitó que un adulto mayor terminará siendo víctima de robo.

Tal y como muestran las imágenes de una cámara de seguridad, esta persona de la tercera edad habría dejado el vehículo de dos ruedas sobre la calle.

El delincuente no desaprovechó la oportunidad y se llevó la bicicleta, llegando a conducirla por el vecindario. Sin embargo, el maleante no se esperaba que un habitante de la zona interviniera y frustrara sus planes, pues fue entonces que el ciudadano le propinó una fuerte patada.

Dicho impacto lo recibió el ladrón en el rostro y fue tal la magnitud que este terminó cayendo sobre el pavimento.

Según información emitida por medios de comunicación argentinos , el hecho fue notificado a las autoridades, las cuales llegaron al lugar de los hechos y detuvieron al delincuente.

Entretanto, el buen samaritano y el jubilado tuvieron un emotivo reencuentro en el que el adulto mayor agradeció lo ocurrido en medio de lágrimas.

“Les agradezco tanto. No es tanto el valor sentimental, es que no tengo otra forma de moverme", precisó el adulto mayor al medio El Doce TV.

Por otro lado, el héroe de este caso resaltó que se vio motivado a intervenir por “impotencia”.

"Cuando veo que el abuelo deja la bici, vi que se la iban a robar. Me puse a una distancia donde no me viera y sabiendo que lo podía cruzar. Podría haber sido mi abuelo, podría haber sido mi padre. En ese momento, los dos en ningún momento pensamos en lo que podía llegar a pasar", concluyó.

Joven mujer se enfrentó a ladrón

Asimismo, en el país sudamericano se registró un impactante momento luego de que una joven se enfrentará a los golpes con un ladrón que intentó robarle su motocicleta.

En las imágenes, captadas por una cámara, se observa cómo el sujeto abordó a la mujer cuando esta salía de un condominio.

Al percatarse de la presencia del delincuente, la joven arrojó las llaves del vehículo en el interior de la vivienda.

Posteriormente, el sujeto la tomó por la espalda, arrojándola al suelo y arrastrándola unos pocos metros.

Los involucrados forcejaron por unos minutos, hasta que el ladrón se montó en la motocicleta. Pese a los intentos de hurtar el vehículo, la joven no dudó en enfrentar al delincuente, se subió detrás de él y lo cogió a golpes.

La intención del sujeto por cometer el ilícito fue en vano, pues, aunque trató de poner en marcha la motocicleta, no lo consiguió al no tener las llaves.

Su víctima no se dio por vencida pese a ser violentamente agredida, pues el hombre la arrojó al suelo en repetidas ocasiones y siguió enfrentándose al maleante.