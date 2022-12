Con gases lacrimógenos vuelven a impedir avance en marchas de oposición venezolana

Los 40 días de manifestaciones dejan 36 víctimas fatales. Médicos que se han unido a la movilización denuncian que los niños están muriendo de hambre.

Fuerzas de seguridad venezolana lanzaban bombas lacrimógenas contra una manifestación de miles de opositores que intentaban llegar al centro de Caracas, en rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Manifestantes, muchos de ellos encapuchados, les respondieron con piedras y otros objetos, en choques que se registraron en varios puntos del este de Caracas; también se reportaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y opositores en los estados Mérida y Zulia.

La oleada de protestas deja ya 36 muertos, cientos de heridos y detenidos, desde que inició hace casi 40 días, sin que hasta ahora los opositores hayan podido llegar al centro de Caracas, repelidos y dispersados por los gases.

Los opositores salieron a las calles para intentar llegar al ministerio de Educación, y explicar a su titular, Elías Jaua, jefe de una comisión presidencial que impulsa la Constituyente, las razones por las cuales se marginan del proceso.

"Para el centro de Caracas la oposición no va a marchar, no van a venir a destruir el centro de Caracas, esto es zona de paz", declaró Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes chavistas, en una manifestación de seguidores de Maduro convocada para contrarrestar la marcha opositora.

"Perdí a mi esposo porque no conseguimos medicinas. No hay medicamentos, no hay comida. Esto no puede seguir así", aseguró Isabel Morales, de 68 años, quien se unió a la marcha tras llegar desde el popular barrio de Catia (oeste de Caracas).

Las protestas ocurren en medio del descontento popular por el colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que llegaría a 720% en 2017 según el FMI.

Más del 70% de los venezolanos, según encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019.