Con la promesa de un mejor brexit, Boris Johnson asumió como nuevo primer ministro del Reino Unido

El conservador asumió en un acto protocolario ante la reina Isabel II, momentos después de que la saliente Theresa May le oficializó a la soberana su salida.

Como marca la tradición, Johnson fue investido por la reina Isabel II de Inglaterra en una breve audiencia en el palacio de Buckingham, en Londres, a donde previamente se desplazó May para comunicar su partida.

El palacio ha difundido una fotografía en la que puede verse a Johnson, en una sala de palacio mientras saluda con una inclinación de cabeza a la reina, quien, vestida de azul, le estrecha la mano.

Tras ser investido por la reina, que solo tiene un papel simbólico en una monarquía parlamentaria, Johnson se dirigió a su nueva residencia oficial, el número 10 de Downing Street, para pronunciar un discurso inaugural y empezar a designar su gabinete de ministros.

Antes que Johnson, visitó a la reina Theresa May, que recomendó a la soberana que designara para formar el nuevo Ejecutivo a su colega, que ganó unas elecciones internas del Partido Conservador para dirigir la formación gobernante y, en consecuencia, el país.

Johnson se convierte en el decimocuarto primer ministro que gobierna el Reino Unido durante el reinado de Isabel II, de 93 años, que comenzó su reinado en 1952, cuando era jefe del Ejecutivo el también conservador Winston Churchill.

May presentó su dimisión el pasado 7 de junio por su fracaso en la gestión del "brexit", pues el Parlamento rechazó hasta tres veces el acuerdo que negoció con la UE.

Johnson, de 55 años, ha centrado su campaña entre los conservadores en la promesa de que el Reino Unido dejará el bloque a toda costa en la fecha prevista del 31 de octubre.

