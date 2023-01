Con ‘Libra’, Facebook irrumpe en el mundo de las criptomonedas

Iniciativa busca que millones de personas en el mundo sin acceso a los bancos puedan integrar sus teléfonos inteligentes al sistema financiero.

‘Libra’, que es descrita como "una nueva moneda global", fue presentada este martes por la mayor red social del mundo como un medio de pago con el potencial de sacar de las sombras a las criptomonedas.

Facebook y unas dos docenas de socios divulgaron un prototipo de Libra como un código abierto utilizable por desarrolladores interesados en incluirlo en aplicaciones, servicios y negocios antes de su lanzamiento como moneda digital el año que viene.

Una organización epónima sin fines de lucro con sede en Ginebra supervisará la tecnología blockchain de Libra para mantener la estabilidad de la moneda. Esa organización está integrada, entre otras, por emisoras de tarjetas bancarias como Mastercard y Visa, compañías de transporte como Uber Lift y hasta la organización Women's World Banking que ayuda a mujeres desfavorecidas.

La iniciativa busca que más de mil millones de personas de todo el mundo que no acceden a bancos puedan contar con servicios comerciales y financieros en línea, dijo Dante Disparte, jefe de política y comunicaciones de Libra Association.

"Si se da a la gente la posibilidad de acceder a dinero y oportunidades al costo más bajo, lo que en parte hace internet con la información, se puede lograr mucha más estabilidad de la que tenemos hasta ahora", dijo.

"Enviar dinero a un amigo no debería ser más difícil que mandarlo en Uber a su casa", estimó Peter Hazlehurst, jefe de pagos y riesgos de Uber.

Facebook será solo una de las integrantes de la asociación pero separadamente está preparando su propia billetera digital llamada Calibra.

"Vemos esto como parte del cumplimiento de la misión de Facebook de conectar a la gente en cualquier lugar y eso incluye permitirle intercambiar valores", dijo el vicepresidente de Calibra, Tomer Barel.

"Muchos de los usuarios de Facebook están en países en donde hay barreras para acceder a los bancos o al crédito", indicó.

Calibra está siendo elaborada para ser incluida en Messenger y WhatsApp con la meta de permitir a los usuarios enviar la moneda Libra con la misma facilidad de un mensaje de texto.

Respaldo en dinero real

El gobernador del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, y el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, no se opusieron al principio de Libra, pero exigieron salvaguardas.

Libra "no puede y no debe convertirse en una moneda soberana, con todos los atributos de una moneda", como la capacidad de emitir deuda soberana y servir como moneda de reserva, dijo Le Maire e indicó que el tema deberá ser discutido en el G7 Finanzas el mes que viene.

Los economistas de la firma ING Teunis Brosens y Carlo Cocuzzo dijeron que aún no está claro qué es Libra ni cómo puede ser supervisada.

"Dado que Libra no está denominada en una moneda doméstica sino que refleja una canasta de monedas, probablemente será más segura", estimaron.

"Eso nos lleva directamente a la discusión que ha acechado a las criptomonedas durante años: ¿es un título o algo más?", agregaron.

Libra aprendió de las otras criptomonedas, como el bitcoin, y fue pensada para evitar las abruptas variaciones que azotan a las monedas virtuales y que son fuente de especulación y de ruinas.

El dinero real utilizado para comprar Libra será la reserva y garantía del dinero virtual, cuyo valor reflejará el de monedas estables como el dólar y el euro, según sus creadores.

"Estará respaldada por una reserva de activos que asegura utilidades y baja volatilidad", dijo Barel.

La asociación Libra será la única entidad capaz de "acuñar o quemar" la moneda digital manteniendo la oferta en sintonía con la demanda y activos de reserva, según Barel.

"No se trata de confiar en Facebook sino en una asociación formada por organizaciones que es independiente y democrática", dijo Disparte.

Nuevas direcciones

El lanzamiento llega cuando Facebook trata de recuperar credibilidad y confianza perdidas tras una serie de escándalos por la fuga de datos privados.

Su jefe ejecutivo Mark Zuckerberg prometió encarrilar a Facebook en una nueva dirección que apuntará a los mensajes privados y los pagos electrónicos.

La nueva billetera digital Calibra promete darle a Facebook la posibilidad de incluir servicios financieros, comercio en línea y que más empresas pequeñas le compren publicidad.

La información financiera de los usuarios de Calibra está estrictamente separada de los datos de Facebook y no será utilizada con fines publicitarios, dijo Kevin Weil, vicepresidente de Calibra.

Libra será una moneda regulada, sujeta a las leyes locales sobre fraudes o lavado de dinero, según Weil.

Para quienes no pueden contar con bancos, su moneda local podrá ser cambiada por Libra en las casas de cambio o empresas que ofrecen esos servicios.

Y la omnipresencia de los celulares abren la posibilidad a que las billeteras digitales para Libra expandan los servicios bancarios, tarjetas de crédito y comercio en línea a zonas donde ahora no existen.