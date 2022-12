Con osito de peluche pusieron al descubierto maltrato de dos profesoras a niños con síndrome de Down

Un osito de peluche fue clave para que los malos tratos de dos profesoras a niños con síndrome de Down quedaran al descubierto en una fundación en Madrid, España. El comportamiento de una de las menores de edad hizo que sus padres decidieran colocar una grabadora en el juguete que llevó a diario al instituto.

Lo que se escuchó en los audios, que ya están en poder de las autoridades, conmocionó a los tutores de siete pequeños de entre 8 y 10 años que soportaron humillaciones durante meses.

“Ambas acusadas infligieron un trato humillante y vejatorio a los menores por razón de su discapacidad y con ánimo de lesionar su dignidad y atentando contra su integridad moral”, señalan los padres, que piden una pena de 4 años para las dos docentes y una indemnización económica por el daño psicológico que sufrieron sus hijos, según un reportaje publicado por el medio ABC de España.

Entre lo que grabó el osito de peluche se escuchan comentarios como: “Dan ganas de darle con la mano abierta”, “no tienes ni idea de comer”, “no me mires con esa cara”, “dame la agenda, boboncio”, “déjala que está muy gorda”, “le he sacado a empujones al patio y le he hecho dar siete vueltas corriendo”, “este no vale para nada”, entre otros muchos más insultos.

Los padres que pusieron la grabadora en el osito de peluche dijeron que su hija tenía episodios de ansiedad, vómitos y se negaba frecuentemente a ir al colegio, además de tener pesadillas.

Otro menor de edad empezó a orinarse en la cama, situación que atribuyen al maltrato de sus docentes.

Las profesoras buscan zafarse de la condena argumentando que la grabación con el osito de peluche se obtuvo de manera ilegal y que los padres “realizaron una extracción interesada, sesgada, parcial y descontextualizada de unos minutos de fechas de grabación no determinadas”.