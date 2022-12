Con pica y martillo, destrozan estrella de Trump en Hollywood

Estrella de Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood quedó hecha añicos: un detractor del candidato republicano la destrozó este miércoles con una pica y un martillo, a 13 días de las elecciones en Estados Unidos.

Un hombre que se identificó ante una agencia local como James Lambert Otis arrancó las letras en dorado con el nombre del magnate bajo el logo con forma de televisor.

Otis dijo que su intención era remover completamente la estrella de la calzada, con el fin de subastar el bloque y donar el dinero a las mujeres que alegaron haber sido maltratadas sexualmente por Trump, acusaciones que el candidato niega.

Pero no pudo extraer la estrella.

"Fue muy difícil, la piedra era como mármol, difícil de extraer", indicó más o menos un hora después de fracasar en su intento.

No obstante, tratará de vender los pedazos que arrancó y no descartó volver para hacerle más daño a la estrella que Trump recibió en 2007 por su trabajo en el reality show "The Apprentice" (El Aprendiz).

"No temo ir a la cárcel y definitivamente no le temo al señor Trump", lanzó Otis, que aseguró haber sido arrestado unas 24 veces por protestar por otras causas. Vea también: Trump se disculpa por video donde alardeaba de tocar y besar mujeres sin permiso

"Esto es tan malo como atacar la Estatua de la Libertad", dijo a la AFP Melsore Larry Green, de 65 años, que apoya al republicano. "Esto es vergonzoso, esto lo que va a conseguir es que Trump gane más votos", añadió.

No es la primera vez que la estrella de Trump es blanco de protesta. Un artista callejero la rodeó con un muro de 15 centímetros de madera con alambre de espino en una crítica a la promesa del candidato de construir un muralla en la frontera con México.

El año pasado dejaron excremento sobre la estrella y ya fue rayada con una gran 'X' amarilla y una esvástica.

"Hoy es el cumpleaños de Hillary Clinton y siento que alguien decidió darle un regalo", estimó Angela Turner, de 71 años, que pasaba al lado de la estrella después de ser atacada el miércoles.

La policía de Los Ángeles abrió una investigación sobre el incidente.

"Tenemos videos de seguridad así como video que ha sido subido a internet y nuestros detectives los están analizando y tienen confianza que identificarán al sospechoso", indicó Liliana Preciado, portavoz del cuerpo de seguridad.