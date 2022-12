Con prueba en mano, denuncian fraude electoral en estado venezolano de Bolívar

La organización Súmate presentó ante la Asamblea Nacional actas distintas a las publicadas por el CNE. La diferencia le daría la victoria al candidato opositor.

En uno de los documentos mostrados este jueves, el candidato del chavismo obtuvo 129 votos, pero según lo divulgado por el Consejo Nacional Electoral tuvo 502 votos.

De acuerdo al informe, el CNE creó 1.700 votos para el candidato oficialista Justo Noguera, un militar retirado de 56 años que antes ocupó cargos en empresas siderúrgicas estatales y que es el nuevo gobernador de Bolívar, derrotando al opositor Andrés Velásquez.

Previo, la oposición denunció también que el CNE no le permitió cambiar candidatos que originalmente había inscrito y que luego renunciaron para apoyar al abanderado unitario de la MUD. Los votos para los que habían dimitido quedaron como nulos.

Ello habría ocurrido en el estado Bolívar, donde hubo 3.787 votos nulos que eran para la oposición. El candidato chavista ganó por 1.481 votos.

Los 18 gobernadores oficialistas se posesionaron este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que no hicieron los 5 opositores elegidos que desconocen al órgano por considerarlo fraudulento.

Constituyente juramenta a gobernadores chavistas y convoca a... El presidente Nicolás Maduro advirtió que los gobernadores debían subordinarse a la Constituyente integrada solo por chavistas. El que no se juramente "no toma su cargo y punto", afirmó.

La Asamblea Nacional declaró fraudulento el proceso electoral.