Con toga y birrete, este perro recibió un merecido grado en secundaria de EE. UU.

Sinatra acompaña a todas partes a su dueño, Tyler McReady, quien sufre de diabetes. El animal está entrenado para detectar cambios en sus niveles de azúcar.

Esta graduación de bachillerato en Rose Bud, Arkansas, sería como cualquier otra, de no ser por este perro, que algunos aseguran tiene superpoderes.

Al dueño del can, Tyler McReady, le diagnosticaron con diabetes en enero de 2012.

Ese día, la vida del adolescente dio un giro. Su tía, una enfermera, fue quien notó los síntomas.

"Me llevaron al hospital y me midieron los niveles de azúcar. Eran exorbitantes. Me dijeron que era como para que estuviera en coma", dice Tyler.

Pero no hay mal que por bien no venga. Los padres de Tyler crearon una página para recaudar fondos con que comprar a este amigo de cuatro patas, Sinatra, en honor al cantante Frank Sinatra, que permanece al lado de Tyler las 24 horas del día y está entrenado para detectar cuando cambian sus niveles de azúcar.

“Va a misa, va a todas partes con él", dice su padre. Incluso hasta su graduación del colegio.

Y por supuesto, la celebración no estaría completa, sin una toga y un birrete, para Sinatra.