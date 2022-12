Con tristeza y desespero, venezolanos continúan cruzando masivamente a Colombia

Huyen de la crisis en su país pero además temen que la Constituyente de Maduro complique aún más la situación. Las historias son dramáticas.

Muchos venezolanos pasaron la noche durmiendo a un lado del puente internacional Simón Bolívar, de allí migran a otras ciudades de Colombia e incluso a otros países porque, dicen, no pueden vivir en Venezuela.

Publicidad

"Todos los que estamos saliendo hoy en día de nuestro país hacia otros destinos es por la Constituyente, el temor que tenemos los venezolanos es de la locura que puedan desatar ellos", afirma Leonardo Quintero, uno de los migrantes.

Oposición venezolana redobla esfuerzos para frenar la Asamblea... Impotentes, tristes y desesperadas se mostraron especialmente las madres de familia.

Algunas cruzan sin rumbo fijo y dicen que por la devaluación del bolívar no les alcanza para desplazarse a otros destinos.

Desconsoladas se evidencia a muchas venezolanas: “No tenemos dinero para sellar el pasaporte, no lo tenemos, nos dicen que sin regreso no nos dejan salir del país y yo lo hago por mis nietos que están aguantando hambre, amanecimos acá en la calle, no hemos desayunado, no hemos comido”, se lamenta Amparo Mora.

Publicidad

Éxodo masivo: oleadas de venezolanos ingresan a Colombia ante futuro... Walter Marques, exdiputado venezolano y analista político, dice que de aprobarse la Constituyente se complicaría la situación del país.

“El gobierno va a tratar de imponer la Constituyente y, de lograrlo, se va a profundizar la crisis y se va a elevar el nivel de confrontación en los próximos días. Va a haber sangre sudor y lágrimas”, asegura.

Publicidad

Empleados públicos denuncian presiones del gobierno para votar en... Entre tanto, Migración Colombia informó que en caso de un éxodo masivo de venezolanos se tiene preparado un plan con diversos sectores para atenderlos.

“Tenemos un plan de contingencia por niveles; tenemos un nivel ordinario de atención digámoslo de alguna manera, un nivel de crisis dependiendo de la situación que se pueda presentar activamos uno u otro”, explica Christian Kruger, director de la entidad.

También anunció que hacia el mes de agosto empezará a regir la tarjeta de movilidad fronteriza por ahora solo se ha hecho un pre-registro de esta tarjeta migratoria.