Con video le recuerdan a Trump que sí era cercano a Jeffrey Epstein, señalado de acoso a menores

Las imágenes, de 1992, muestran al mandatario estadounidense y al magnate disfrutando de una fiesta con animadoras en un club.

La NBC News anunció que había encontrado en sus archivos el material registrado en un club de Palm Beach, Florida, en el que Trump da la bienvenida a la fiesta al magnate Jeffrey Epstein, y los dos hombres parecen estar hablando sobre las mujeres que bailan delante de ellos.

Recientemente el presidente de los EE. UU. afirmó que apenas conocía al financiero acusado de agredir sexualmente a menores de edad.

En un momento del video, en el que Trump baila con animadoras del equipo de fútbol Buffalo Bills, el mandatario señala a una de ellas y parece decirle a Epstein lo sexy que es.

El video fue filmado para el programa "A Closer Look" de NBC en esa época, para un episodio sobre el estilo de vida de Trump, quien se acababa de divorciar de su primera esposa, Ivana Trump, y un año antes de casarse por segunda vez con Marla Maples.

El gusto de Trump por las fiestas con mujeres atractivas en esa época es conocido, y ninguna de las chicas que aparecen en el video parece ser menor de edad.

El mandatario ha negado tener una relación cercana a Epstein, quien en 2008 se declaró culpable en Florida de un cargo estatal por solicitar prostitución a una menor y fue arrestado el 8 de julio por cargos de explotación sexual de decenas de mujeres adolescentes.

Trump admitió conocer a Epstein, y en una entrevista en 2002 dijo que era un "hombre fantástico" a quien "le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí". Pero la semana pasada dijo que no habían hablado en 15 años tras una pelea.

"Le conocía igual que todos en Palm Beach le conocían", aseguró Trump. "No era su fan".