Concejal opositor preso en Venezuela murió porque no le creyeron que estaba enfermo, dice familia

Carlos García sufrió un accidente cerebrovascular y los guardias responsables de su cuidado no le habrían prestado auxilio, según la denuncia.

"Mi hermano falleció en el Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal", dijo Yhorlenys Aular. García estaba preso desde diciembre de 2016.

El político, de 44 años, había sido ingresado en ese centro médico el pasado 18 de agosto, luego de sufrir la lesión unas dos semanas antes del traslado desde los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la localidad de Guasdualito, de la que era edil.

"No le habían prestado los primeros auxilios. La gente decía que estaba fingiendo", sostuvo.

El político formaba parte de un grupo de unas 600 personas a quienes la oposición venezolana considera "presos políticos", entre los cuales se encuentra el dirigente Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ambos con prisión domiciliaria.

García había recibido ese mismo beneficio el pasado viernes, pero "la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad", denunció Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles.

El concejal había sido detenido por el Sebín el 17 de diciembre de 2016, supuestamente en posesión de una suma de dinero. "No tenía juicio, estaba preso allí", comentó la hermana.

Primero Justicia denunció que aun cuando exigió la liberación de García por motivos de salud, el gobierno del presidente Nicolás Maduro "se negó y lo dejó detenido injustamente".

"La muerte de Carlos Andrés es responsabilidad del gobierno y se suma a violaciones de DDHH", subrayó la colectividad.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige la liberación de los "presos políticos" como condición para negociar con el gobierno un acuerdo que ponga fin a la grave crisis política y económica.

Las partes iniciaron el pasado miércoles en República Dominicana contactos para sentar las bases de un posible diálogo.