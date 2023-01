Concejal que decía que era “mejor comprar naranjas” que usar tapabocas habría muerto por COVID-19

Aunque no se ha confirmado el positivo para coronavirus, estaba hospitalizada por un cuadro respiratorio.

Se trata de la concejala de Manta, Ecuador, Violeta Ávila quien falleció el pasado martes, según confirmó el alcalde de esta ciudad.

Publicidad

Estoy consternado. Mi abrazo profundo a la familia de la Dra. Violeta Ávila, concejal de Manta y amiga.



Dios guarde su alma. Gracias por su aporte al desarrollo de nuestra Manta.



Estoy seguro que deja un legado de amor para todos, en especial para sus hijos, alumnos y amigos. pic.twitter.com/vbX0V1WDGO — Agustín Intriago Q. (@agustinintriago) May 20, 2020

Desde el pasado 6 de mayo Ávila se encontraba internada en el hospital del IESS de Manta y, aunque autoridades de salud no han confirmado si falleció por COVID-19, era tratada por complicaciones de un cuadro respiratorio.

La cabildante había estado en el centro de la polémica al inicio de la pandemia por un video en el que asegura que no era necesario usar tapabocas para protegerse del coronavirus y aconsejaba consumir naranjas, limones y otras frutas cítricas.

“En esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal, tiene un 2% de mortalidad. No tiene por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Para eso mejor compre naranja, limón, maracuyá o compre frutas cítricas ricas en vitamina C que nos va a aumentar el sistema inmunológico”, decía Ávila.

Publicidad

La concejal de #Manta, Dra. Violeta Avila, quien dijo hace aproximadamente dos meses que era mejor comprar naranjas que usar mascarillas para prevenir el contagio de #Covid_19, falleció esta noche víctima de la #pandemia.



📲 https://t.co/7wLqnZfCDA 🔊 #LaHistoriaContada 📍 pic.twitter.com/MW9OCF9Hw1 — nestorromeromendoza (@nestorromero83) May 20, 2020