Concejal se grabó mientras se masturbaba en un colegio y compartió el video por error en Facebook

“Yo reconozco la falla, pero todo el mundo que se ponga en mi lugar me va a entender”, dijo el político en su defensa.

De acuerdo con su versión, el ‘error’ de divulgar las imágenes se debió a sus “torpes dedos”.

El escándalo sacude a la población de Montadas, en el estado brasilero de Paraíba. El protagonista del escarnio es Sebastiao da Costa Silva, un cabildante que asistió al plantel María José de Souza en una supuesta jornada de solidaridad.

Luego de dirigir unas palabras a los alumnos, el hombre se quedó solo en el salón

El político, perteneciente al Partido Socialista de Brasil, procedió con el acto, el cual registró en un video de unos 30 segundos y el cual compartió en Facebook.

Las imágenes estuvieron disponibles a todos los usuarios de esta red social durante dos horas, cuando el concejal se dio cuenta del hecho lo borró.

“Fue un equívoco que ocurrió. No todo el mundo tiene control de manejar la aplicación. Yo nunca voy a publicar un vídeo para perjudicarme. No lo envió a nadie. Es un acto normal, porque todo hombre lo hace. El video fue grabado en una sala cerrada donde no había presencia de nadie, además de mí. Yo reconozco la falla por haber grabado el vídeo en la escuela, pero todo el mundo que se ponga en mi lugar me va a entender”, declaró Silva.

El presidente de la corporación, Cassio Avelino, anunció la apertura de un proceso en contra del cabildante. “La actitud del concejal fue una violación del código parlamentario“, sostuvo.

“Además de manchar la imagen de la cámara de concejales, ha causado revuelo en la población, así como entre los padres y alumnos de la escuela”, añadió.