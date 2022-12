Concuñado de Petro, salpicado por escándalo mundial de paraísos fiscales en Panamá

Políticos, deportistas o millonarios de todo el mundo seguían este lunes en el punto de mira tras la histórica filtración de millones de documentos, los "Papeles de Panamá", que implican por evasión fiscal a 140 personalidades y generaron reacciones en varias capitales.

La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.

Estos 11,5 millones de documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades y cubren un periodo de unos 40 años.

Colombia: más de 800 salpicados

De acuerdo con el consorcio internacional de periodistas investigativos, que lideró la investigación, 850 colombianos estarían involucrados en el escándalo. Entre los nombres revelados, aparece Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El exmandatario de Bogotá rechazó cualquier vinculación con su pariente político.

Sin embargo, el mismo consorcio de periodistas publicó una respuesta de Gutiérrez quien aseguró que "no ha cometido ningún delito y que no ha sido investigado en Colombia ni en ningún otro lugar”.

Escándalo de talla mundial

En los documentos salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.

Según la investigación, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin —que no aparece citado en los documentos— colocaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla.

El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó ICIJ de lanzar un "ataque informativo falaz". La investigación, llevada a cabo por "exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos" está llena de "falsedades e invenciones", dijo un portavoz.

En los papeles aparecen una docena de líderes actuales o que ejercieron el poder, como el primer ministro de Pakistán, el presidente de Ucrania, el rey de Arabia Saudí o el presidente argentino Mauricio Macri, que negó en un comunicado tener o haber tenido activos en un paraíso fiscal.

También Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de donantes a sus campañas a dos peruanos involucrados en la investigación, que igualmente afecta a un contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vïrgenes británicas, rehusó este lunes dimitir, tal como pedía la oposición.

Además dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia —el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron— tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.

Según la investigación, familiares de Xi Jinping y del ex primer ministro Li Peng así como algunos altos cargos chinos disimularon sus fortunas en paraísos fiscales a través de sociedades pantalla.

Las revelaciones, que cubren un período entre 1977 y 2005, mencionan negocios en paraísos fiscales del padre —ahora fallecido— de Cameron, o de funcionarios cercanos a Hugo Chávez, el presidente venezolano muerto en 2013.

Alemania, que ha abogado por incrementar la lucha contra la evasión fiscal, espera que este "debate contribuirá a aumentar la presión" en ese sentido, dijo un portavoz del ministerio de Finanzas.

El presidente francés François Hollande prometió que estas revelaciones darán paso a "investigaciones fiscales" y "procedimientos judiciales". Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibición pura y simple de sociedades anónimas 'pantalla'.

Estrellas del fútbol

Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, que usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscales.

Por su parte el argentino Lionel Messi —que ya se había visto inmerso en España en un caso de fraude fiscal— y su padre habrían tenido una sociedad pantalla en Panamá para ocultar bienes, según medios españoles que colaboraron con la investigación.

También están citados en la investigación el director de cine español Pedro Almodóvar, Pilar de Borbón, tía del rey de España Felipe VI, o el actor de Hong Kong Jackie Chan.

Desde Panamá, Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, dijo a la AFP que considera la filtración un "crimen" y un "delito".

"Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas", dijo por teléfono.

En cambio, el director del ICIJ, Gerard Ryle afirmó: "Creo que la filtración constituirá probablemente el mayor golpe jamás dado al mundo de los paraísos fiscales, dado el alcance de los documentos".

Más de 500 bancos o sus sucursales han trabajado con el despacho Mossack Fonseca desde los años 1970 para ayudar a los clientes a gestionar empresas en paraísos fiscales.