Concursantes de ‘Gran Hermano’ se enteraron en vivo de la pandemia del COVID-19

El presentador, acompañado de un médico, dio la noticia detrás de un vidrio para protegerlos. El canal donde se transmite había sido criticado por ocultarlo.

Los concursantes de 'Gran Hermano' en Alemania reaccionaron con lágrimas y preocupación cuando el presentador del programa les contó este martes en directo que el mundo estaba siendo aectado por la pandemia del coronavirus, rompiendo el apagón informativo en el que los residentes de la casa estaban inmersos.

El canal Sat 1 había sido objeto de duras críticas por haber mantenido a los 14 residentes en completa ignorancia mientras el país enfrenta una serie de medidas sin precedentes para tratar de frenar la propagación del virus COVID-19.

El presentador, Jochen Schropp, les dio la noticia durante los primeros minutos del programa junto a un médico, ambos situados detrás de un cristal para proteger a los concursantes.

Some pictures from Big Brother Germany's live coronavirus special - a few housemates have shed tears but they're generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj — bbspy (@bbspy) March 17, 2020

“Pat, puedo ver el miedo en tus ojos”, dijo Schropp, mientras trataba de tranquilizar al grupo, explicándoles que sus familias se encontraban bien.

Michelle, una cuidadora, rompió a llorar, diciendo que estaba preocupada por su madre, de 55 años, que padece una enfermedad crónica.

La mayor parte de los concursantes permanecieron sentados, en un silencio sobrecogedor, algunos murmurando expresiones como “Dios mío”.

Tras ver varios videos de noticias y un resumen de cómo está propagándose el virus por el continente, los concursantes pudieron ver algunos mensajes grabados por sus seres queridos, lo que hizo llorar a muchos, también de alegría.

Big Brother Germany is now playing housemates video messages from their family and friends addressing the coronavirus, which have lifted the mood a bit #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/7EgSiAGkVw — bbspy (@bbspy) March 17, 2020

Muchos familiares pidieron a los concursantes que fueran fuertes y aprovecharon la oportunidad para animarles a hacer lo posible por seguir en la casa.

“Probablemente, ese sea el lugar más seguro en Alemania ahora mismo”, aconsejó una familiar.

Algunos, en broma, les pedían a los concursantes que llevaran a casa un poco de papel higiénico.

Big Brother Germany's live coronavirus special ended with the housemates waving the host and doctor goodbye and making heart symbols with their hands - a few more tears shed but overall the mood seems optimistic #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/rdwkTonzDq — bbspy (@bbspy) March 17, 2020

Región más afectada

La última edición del concurso empezó a principios de febrero, cuando el coronavirus seguía mayoritariamente concentrado en la ciudad china de Wuhan.

Sin embargo, cuatro de los concursantes entraron en la casa este mes y se les exigió que no hablaran sobre los últimos acontecimientos relacionados con el coronavirus.

En las últimas semanas, Alemania cerró escuelas y parques infantiles, prohibió las concentraciones públicas e instó a la gente a trabajar desde casa, en un intento de atajar la expansión de la epidemia.

La mayoría de los concursantes está en la veintena o la treintena. Viven en una casa acristalada y otra adyacente, parecida a una cabaña, en Colonia, en la región de Renania del Norte-Westfalia.

Precisamente, esa es la región más afectada por el coronavirus, con más de 2.000 casos, del total de 7.000 confirmados en Alemania.

Al menos 12 personas han fallecido en esa región a causa del COVID-19.

El canal justificó su decisión inicial de no informar a los residentes sobre el brote del coronavirus afirmando que las reglas del concurso establecen claramente que no deben filtrarse noticias del exterior dentro de la casa.

Asimismo, los organizadores afirmaron que todo aquel que entró en contacto con los residentes había tomado precauciones de higiene muy estrictas.

El programa, en el que los participantes son sometidos a votación durante tres meses para no ser expulsados, hasta que solo queda un concursante dentro de la casa, que gana un premio en metálico, solo suele romper las normas si tiene que informar a algún residente del accidente o la muerte de algún familiar.