Condena de 6 años de cárcel a papá que zarandeó a su bebé de 6 meses hasta matarlo

Las sacudidas le causaron lesiones en el cerebro y en la columna. No le imputaron asesinato. Fue “pérdida momentánea de temperamento”, dijo juez.

Ricky Walker, un hombre de 27 años, recibió la sentencia que durante dos años estuvo esperando tras la muerte del pequeño Kayden Walker.

Los hechos ocurrieron en junio de 2016, en Inglaterra, cuando Ricky se encontraba con el pequeño y lo sacudió con tal fuerza que, además de las lesiones en cerebro y columna, ocasionó que sufriera una contusión contra una superficie dura.

El bebé fue trasladado inconsciente donde los médicos y sospecharon tras ver que sus ojos tenían sangre.

El abogado de Walker argumentó que todo había sido accidental, pues su cliente se salió de control por varios quehaceres que tenía bajo su responsabilidad. "No pretendías causarle la muerte o un daño grave, lo sacudiste de cólera, pero no pretendías las terribles consecuencias de tus acciones", explicó.

Su esposa también lo defendió argumentando que “el 99% del tiempo había sido completamente amoroso y afectuoso”, señala BBC .

"No hubo premeditación: la muerte de Kayden fue el resultado de una pérdida momentánea de temperamento y control en un contexto de cansancio y estrés en el cuidado de los niños", argumentó el juez que profirió la condena.

“Lloras la pérdida de tu hijo y tienes que vivir con el hecho de que le causaste la muerte”, apuntó.

La justicia ha encontrado que la madre también tiene culpa en la tragedia, pero ella será juzgada el 5 de septiembre.