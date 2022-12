Condenan a hombre a escribir 144 cosas buenas de su ex por haberla ofendido igual número de veces 

El intenso enamorado purgó ya 5 meses de cárcel, tendrá dos años de condicional y pagará multa de US$ 2.400. Además, tendrá 200 horas de servicio comunitario.

El insólito castigo fue impuesto por la juez del segundo circuito de la isla de Maui, en Hawaii, en contra de Daren Young de 30 años.

“Por cada cosa desagradable que dijo sobre ella ahora dirá algo bueno", dijo la jueza Rhonda Loo al sentenciado. Además, fue obligado a no repetir palabras en los elogios que tuvo que redactar.

El procesado violó una orden de restricción en contra de su exnovia y la insultó a través del celular. Los hechos fueron dados a conocer por el periódico Maui News.

El hombre en unas tres horas, sumados mensajes de texto y llamadas, fastidió a la mujer en 144 oportunidades.

El acoso telefónico se dio el 22 de mayo, entre las 8:39 am y las 11:10 pm, según la Policía. Horas después, dijeron las autoridades, Daren Young fue arrestado.

“Probablemente nunca tendré un teléfono nuevamente”, dijo el reo luego de cumplir 157 días de cárcel.

"No lo haré nuevamente”, declaró en la Corte. El hombre aseguró además que su madre había tenido un ataque cerebral por la impresión de su detención.