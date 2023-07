Condenan a hombre señalado de llevar el cadáver del tío a una oficina para cobrar su pensión

Declan Haughney, de 41 años, fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión luego de arrastrar supuestamente el cuerpo sin vida de su tío Peadar Doyle hasta una oficina de correos en la ciudad de Carlow , en Irlanda, para cobrar su pensión, equivalente a 246 euros (poco más de un millón de pesos colombianos).



Según los medios locales, los hechos se presentaron el 21 de enero de 2022, cuando el hombre intentó engañar al personal de la oficina de correos llevando a su tío, de 66 años, en el hombro. Al ver el extraño comportamiento del sujeto, los empleados llamaron a las autoridades y descubrieron que, en realidad, el pensionado estaba muerto.

De acuerdo con un testigo de la situación, ese mismo día se vio al hombre discutir con uno de los cajeros del lugar mientras intentaba reclamar, sin suerte, la pensión de su tío. “Ahora está muerto y es tu culpa. Si me hubieras pagado, él no estaría aquí”, dijo.

Por este hecho, Haughney, que tiene 55 condenas anteriores, fue sentenciado a prisión hace poco más de una semana, pero fue liberado siete días después, el viernes 28 de julio de 2023.

Al parecer, al momento de intentar reclamar la pensión, el hombre se encontraba en compañía de un amigo llamado Gareth Coakley, quien lo ayudó a arrastrar el cuerpo.

Pese a esto, uno de los familiares de los implicados señaló ante el Tribunal Penal del Circuito de Carlow que, probablemente, Doyle estaba vivo cuando lo llevaron desde su casa hasta la oficina de correos y pidió darle el beneficio de la duda a Haughney al respecto, ya que no se puede asegurar con exactitud cuándo murió su tío.

La sobrina del difunto, quien decidió mantener su identidad bajo reserva, declaró en medios locales que la familia no culpa al hombre por lo que pasó. “Tan infelices y dolidos como estamos, no estamos en posición de condenar a Declan por sacar a Peadar de la casa muerto. No hay absolutamente ninguna evidencia de que haya hecho eso. No hay evidencia para llamarlo mentiroso”, puntualizó.

Adicionalmente, comentó que Declan “tenía una adicción a la heroína desde hace mucho tiempo” así que nunca pensaron en repudiarlo a pesar del dolor causado.

Por otro lado, la hermana de Peadar Doyle, Noeleen Dowling, aseguró sentirse doblemente afectada, ya que lo particular de la situación ha convertido al jubilado en una “burla” y ha sido parodiada en múltiples ocasiones, incluyendo el desfile de carrozas en el día de San Patricio.

“Peadar fue exhibido por la calle de la manera más despreciable en nuestra fiesta nacional. Fue ridiculizado en la televisión nacional, programas matutinos y programas de radio. Fue reducido a un espectáculo macabro y su dignidad fue despojada de él. Me he sentido profundamente herida”, dijo en la corte.