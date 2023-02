Condenan a la madre y la madrastra de Lucio Dupuy por el asesinato del niño de 5 años

Un tribunal de la provincia argentina de La Pampa (centro) declaró culpable a una pareja de mujeres por el "homicidio" del hijo de una de ellas, Lucio Dupuy, de 5 años, en un caso que conmocionó a la sociedad por las alertas de abuso que no detectaron los sistemas de justicia, salud ni educación.

El niño Lucio Dupuy fue abusado sexualmente y falleció a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, donde residía su madre, Magdalena Espósito Valenti, de 25 años, y su pareja, Abigail Páez, de 28 años.

La mamá fue declarada culpable de "homicidio triplemente calificado" por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento contra el niño, pero fue absuelta de abuso sexual, según el veredicto que dio a conocer el tribunal compuesto por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.

Su novia fue declarada culpable de "homicidio doblemente calificado" por alevosía y ensañamiento y por el delito de "abuso sexual por acceso carnal por vía anal ejecutado con objeto fálico" agravado porque se trataba de la guardadora y por ser cometido a un menor, aprovechando la convivencia.

En la audiencia no estuvieron las acusadas, que están detenidas en la provincia vecina de San Luis, ni sus asesores públicos.

El fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paulucci, declaró a los medios que "la sensación es positiva" porque el veredicto, "en gran medida, es la expectativa" que tenía la Fiscalía.

"Estamos relativamente conformes", dijo el abogado querellante, José María Aguerrido, pese a que el tribunal descartó su planteo de "crimen de odio" por razones de género.

Aguerrido espera que la sentencia, que se difundirá en otra audiencia, sea prisión perpetua.



Explicaciones de la madre de Lucio Dupuy

Magdalena declaró que, en la mañana del homicidio, dejó a su hijo con vida, al cuidado de su novia, la cual reconoció que golpeó al niño, que perdió el conocimiento, trató de reanimarlo, lo llevó a una sala médica y de allí al hospital lo dio por muerto.

Sin embargo, durante el juicio se revelaron evidencias que comprueban el maltrato del que fue víctima Lucio Dupuy de manera sistemática.

“Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena en uno de los chats, y su madre le respondió: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada”. “A veces pienso que vamos a terminar mal cuando Lucio hace esas cosas y yo le pego”, le contestó su novia, según información dada por el medio TN.

En una ocasión, por los golpes, Lucio Dupuy vomitó varias veces: “¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”, le preguntó a su novia la mamá del niño en un mensaje, “le di piñas en la panza”, respondió.

La familia del niño reclama que ambas cumplan condena en forma separada porque son pareja.

La crueldad del caso conmociona a Argentina y el hecho de que distintas instituciones fallaran en detectar la violencia que sufría el niño. Una jueza había quitado la tenencia del menor a la familia paterna y se la otorgó a la madre.

El padre del niño, Christian Dupuy, presente en la sala, abrazó a sus familiares con lágrimas en sus ojos tras escuchar el veredicto.

Dupuy había llamado a hacer este jueves una marcha a los tribunales, y familiares, manifestantes y asociaciones de defensa de víctimas reclamaron "justicia" y prisión "perpetua" a viva voz.

Como consecuencia del crimen, el Gobierno envió al Congreso un proyecto conocido como ley Lucio para crear un Plan Federal de Capacitación de funcionarios públicos en derechos de los niños, que hasta el momento solo fue aprobado por la Cámara de Diputados.

