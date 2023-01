Condenan a mujer por asesinar a su esposo usando gotas para los ojos

“Solo quería que me dejara tranquila”, declaró al afirmar que su pareja la maltrataba psicológicamente. “Nunca pensé que lo mataría”, agregó.

Un juez de una corte en Carolina del Sur condenó a Lana Clayton a 25 años de cárcel por el homicidio de su esposo Stephen Clayton, que murió en julio de 2018.

Según la mujer, de 52 años, lo que buscaba era que su compañero se sintiera enfermo e incómodo porque tenía cambios de humor y en un momento era amable y al siguiente, cruel. Sin embargo, admitió, nunca la golpeó, informó la cadena WBTV.

La Policía ya había atendido un incidente en la casa de la pareja, dos años antes de la muerte de Stephen, cuando su esposa le disparó con una ballesta en la cabeza. En esa ocasión, según la misma víctima, el suceso fue accidental.

Pero entre el 19 y 21 de julio de 2018, Lana puso gotas para los ojos en el agua de su compañero porque no olían, eran incoloras e insípidas.

Un examen forense llevó a las autoridades a descubrir que el hombre había sido envenenado.

Aunque la mujer afirmó que no fue su intención matarlo, la Fiscalía argumentó que lo que ella buscaba era quedarse con el dinero de su esposo.

Un día antes de ser arrestada, en agosto de 2018, la mujer al parecer intentó quitarse la vida abriendo el gas de su casa, pero la Policía llegó antes de que ocurriera una tragedia.