Condenan a mujer que torturó a su esposo durante 20 años: hasta le desfiguró una oreja

Una jueza del Tribunal de la Corona de Hull, en Reino Unido, sentenció a cuatro años de cárcel a Sheree Spencer, de 45 años, por someter a su esposo y padre de sus tres hijos a un constante abuso físico y psicológico, dejándole cicatrices físicas y mentales “que durarán toda la vida”.



Medios locales dieron a conocer que la mujer tenía un amplio historial de trabajo ocupando altos cargos en el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, y era gerente de proyectos en la dirección de estrategia y desempeño del departamento, cuando fue arrestada. Este hecho fue descrito como “una gran ironía” por parte del tribunal.

Según las declaraciones de la víctima, identificada como Richard Spencer, los abusos por parte de su esposa comenzaron en el año 2.000, a los pocos meses de empezar su relación, pero este decidió guardar silencio ya que tenía miedo de las consecuencias que podría sufrir por hablar.

El hombre grababa audios y videos de los ataques que sufría y se los enviaba a su correo electrónico personal para que Sheree no lo descubriera. Asimismo, confesó que se tapaba los moretones y las cicatrices con maquillaje, antes de llevar a los niños al colegio, para que estos no se enteraran.

De acuerdo con el medio británico The Telegraph, este material probatorio salió a la luz luego de que un trabajador social se percatara de la situación e hiciera un llamado a la Policía, que visitó la casa de la pareja en 2021, alentando al hombre a declarar. En total “entregó 43 imágenes de su rostro magullado tomadas en diferentes fechas”, aseguró el periódico.



Richard dijo en la corte que a pesar de ser más grande que su abusadora, nunca intentó defenderse de sus ataques, sino que comenzó a acostumbrase a ese estilo de vida, aunque le doliera. Esto lo llevó a alejarse de sus familiares y amigos, llegándose a sentir atrapado en su hogar. "Poco a poco, perdí mi independencia y fuerza de voluntad y simplemente acepté que así era como iba a ser mi vida. Cumplí con las demandas de Sheree, y ella controlaba la mayoría de los aspectos de mi vida cotidiana”, declaró.

En el peor de los ataques en su contra, el hombre sufrió una lesión grave en el oído, para la que necesitó tratamiento hospitalario luego de ser golpeado en la cabeza y en el cuerpo con una botella de vino vacía. Adicionalmente, su oreja fue desfigurada permanentemente y su codo quedó astillado por el vidrio.

En el tribunal también se dio a conocer que la mujer, oriunda de Bubwith, en East York, bebía ocasionalmente hasta tres botellas de vino en un mismo día. Sheree Spencer admitió tener un comportamiento controlador y aceptó tres cargos de asalto que le ocasionaron al hombre daños corporales, por lo que fue condenada a cuatro años de prisión.

Las autoridades recalcan que el maltrato intrafamiliar no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia. Ser hombre no le exime de la posibilidad de ser abusado y denunciar el hecho no le resta valor como persona. Si llega a sentirse violentado de alguna manera, comuníquese con las líneas de atención dispuestas a continuación: