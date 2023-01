Condenan en Chile a seis exagentes de Pinochet por homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva

Luego de 37 años del fallecimiento, un juez dictó condena por homicidio a seis personas, situando el caso como el primer magnicidio en la historia del país.

Tras más de 15 años de investigación, el juez Alejandro Madrid decidió condenar a los seis acusados por "homicidio luego de una intervención quirúrgica" a la que se sometió el expresidente Frei (1964-1970) en la clínica Santa María de Santiago, el 22 de enero de 1982, en plena dictadura, indicó un comunicado del Poder Judicial.

La sentencia de primera instancia fue calificada como histórica por los abogados de la familia de Frei, ya que se trata de la primera condena en la historia de Chile por el homicidio de un exjefe de Estado.

"Tenemos que alegrarnos que, después de una larguísima investigación, se ha dictado una sentencia condenatoria en un crimen inédito en Chile", declaró Nelson Caucoto, abogado de la familia Frei.

La dictadura ordenó la muerte de Frei porque la figura del exmandatario se alzaba como uno de los mayores opositores de Pinochet, cuyo régimen, instaurado a raíz de un golpe de Estado en 1973, comenzó a enfrentar las primeras protestas sociales al inicio de la década de los ochenta, cuando la junta militar era duramente cuestionada.

"La sentencia deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura de Pinochet", dijo a la prensa la exsenadora Carmen Frei, hija del exmandatario.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera condenó "con indignación" el asesinato de Frei y expresó sus condolencias a la familia.

Las 10 claves del homicidio del expresidente

1.- Eduardo Frei Montalva (1911-1982) fue presidente de Chile por el Partido Demócrata Cristiano entre los años 1964-1970.

2.- Tras el golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973, Frei Montalva se erigió como una de los más férreos opositores al régimen dictatorial que instauró el general Augusto Pinochet (1973-1990). Así, en 1980, Frei Montalva lideró la campaña de la oposición política, que se unía por primera vez para votar "No" en el plebiscito de 1988 que buscaba ratificar la Constitución creada por el régimen y entregar ocho años más de gobierno a Pinochet.

3.- El 18 de noviembre de 1981, Frei Montalva fue sometido a una cirugía digestiva por hernia de hiato en la clínica Santa María, en Santiago de Chile, que resultó exitosa y de la que fue dado de alta en poco tiempo. Días después sufrió una obstrucción intestinal que lo llevó de nuevo al hospital, ingresando el 4 de diciembre y siendo intervenido dos jornadas después. Tras diversas complicaciones, volvió a ser operado el 8 de diciembre y llevado luego a cuidados intensivos hasta su fallecimiento, el 22 de enero de 1982, a consecuencia de un shock séptico, según la versión oficial dada entonces.

4.- Los descendientes de Frei, que manifestaron en repetidas ocasiones que tenían dudas fundadas de la participación de terceros en la muerte del expresidente Frei Montalva y que en ella podían haber intervenido agentes de Pinochet, se hicieron parte en 2002 en el proceso por el crimen de Eugenio Berríos, químico y exagente de la dictadura de Pinochet asesinado en Uruguay, por existir presunciones de una conexión entre Berríos y la muerte de Frei Montalva.

5.- En marzo de 2003, la justicia chilena recibió un informe de la autopsia de Eduardo Frei Montalva, documento obtenido por la familia en octubre de 2002 en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. La familia solicitó al juez Madrid varias diligencias, entre ellas interrogar a todos los médicos y peritos tanatológicos que participaron en los exámenes "post mortem" a Frei Montalva y a todos los médicos y personal que atendió al expresidente mientras estuvo internado en la clínica Santa María.

6.- En 2009, el juez Madrid calificó de homicidio el caso, tras una serie de pericias -incluida una exhumación del cuerpo en 2004- que mostraron que Frei Montalva fue envenenado "por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales", y procesó y ordenó el arresto del médico Patricio Silva, del funcionario civil del Ejército Raúl Lillo y de Luis Becerra Arriagada, un antiguo chófer y empleado de confianza de Frai Montalva, como presuntos autores del homicidio del expresidente. Otro médico, Pedro Valdivia Soto, fue procesado como cómplice, y los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González, de la Universidad Católica, que practicaron una autopsia al cadáver, fueron encausados como encubridores.

7.- En octubre de 2014, el juez decretó el cierre del sumario de la investigación de la causa. El magistrado debió reabrirla en mayo de 2015, por orden de la Corte de Apelaciones, para cumplir algunas diligencias, como interrogatorios y recuentos fotográficos, y volvió a cerrarla en julio de 2015 tras acoger las solicitudes que presentó la defensa de uno de los imputados y querellantes en la causa.

8.- En marzo de 2016, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la indagatoria después de la solicitud que realizó la familia de Frei Montalva para que se continuara con las diligencias tras recopilar nuevos antecedentes.

9.- En junio de 2016, los restos de Frei Montalva fueron exhumados por segunda vez con el objetivo de tomar muestras y hacer estudios toxicológicos ayudados de tecnologías avanzadas que no existían en el momento en el que se realizaron las pericias anteriores.

10.- En julio de 2018 comenzó la etapa final del juicio por la muerte de Frei Montalva que condujo a que este miércoles 30 de enero de 2019, el juez Madrid condenase a los seis procesados por su participación en el homicidio de Frei Montalva. En el fallo, de más de 800 páginas, el magistrado condenó al médico Patricio Silva a diez años de cárcel como autor del delito de homicidio; a Luis Becerra, chófer personal del exmandatario e informante de la CNI, y a Raúl Lillo, agente civil de la policía secreta, a siete años de prisión como coautores del homicidio; al médico Pedro Valdivia a cinco años de cárcel como cómplice del homicidio y a los tanatólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a tres años de cárcel en calidad de encubridores. Estos tres últimos podrán cumplir la sentencia en libertad. En declaraciones públicas, el juez afirmó que "existió alguna sustancia química que evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente". EFE