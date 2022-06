Conductor borracho mató a peatón y manejó hasta la casa de su mamá con el cuerpo sobre el carro

Un conductor borracho mató a un peatón y, con el cuerpo incrustado en el vehículo, manejó hasta la casa de su mamá, a la que despertó a gritos para mostrarle la tragedia que había causado.

“Me dijo 'mami, maté a alguien', y yo no le creía. Cuando yo salgo, veo ese cuerpo ahí y me dice 'mami, soy un asesino, llama a la Policía, yo me voy a entregar'", relató la mujer al medio NotiCentro de Puerto Rico.

“Esto no es fácil para mí y lo siento mucho por los familiares”, aseguró la madre que, aunque dijo que su hijo era un hombre bueno, “cometió el error, pues que pague, que pague, porque nadie lo mandó a estar ebrio”.

Según el informe, el conductor borracho, un chef de 28 años, atropelló a un hombre de 62 y continuó la marcha con el cuerpo sobre el vehículo hasta llegar a la casa de su mamá. El choque fue tan fuerte que le arrancó las piernas al peatón.

“Tuvo un problema con su esposa y se dejaron. Pero no entiendo, de verdad, por qué a mi hijo le ha dado con la bebida. Y jamás pensé que fuera a hacer una cosa como esa”, dijo la mujer sobre su hijo.