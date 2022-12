Conductor de monster truck, acusado de causar impresionante accidente en México

Autoridades mexicanas y organizadores acusaron al conductor de un monster truck por perder el control de la camioneta y embestir a una multitud de espectadores de los cuales murieron ocho y docenas de personas más resultaron lesionadas.

Expertos de ese sector apuntaron más a los organizadores, al considerar que el escenario donde se realizó el espectáculo el fin de semana era evidentemente deficiente y resultaba peligroso.

La participación del monster truck se dio durante una exhibición aérea, "Extreme Aeroshow", cuyos organizadores dijeron que cientos de personas se juntaron sin permiso antes del accidente en un área que había sido designada a pilotos y mecánicos en un parque en la ciudad de Chihuahua, capital del estado norteño del mismo nombre.

"El manejo de masas es muy difícil", dijo Jorge Cuesta, presidente de la asociación Aeroshow Extremo, al justificar que las personas no fueran retiradas de esa zona donde se impactó el monster truck.

La zona de los pilotos no tenía la protección de ninguna barrera y estaba a unos cuantos metros de donde la camioneta modificada con ruedas gigantes pasaba por encima de dos carros y saltaba por los aires.

Videos del accidente mostraron a la camioneta que avanzaba rebotando fuera de control y a alta velocidad hacia la multitud.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, y los organizadores trataron el lunes de responsabilizar sobre todo al piloto del monster truck al señalar que hizo una maniobra no autorizada.

Duarte dijo el lunes en entrevista por Milenio televisión que el conductor hizo una primera maniobra correcta para pasar sobre autos colocados en una pista y aplastarlos.

Sin embargo, el hombre decidió dar de inmediato la vuelta y saltar los carros otra vez en la dirección contraria, con lo cual puso la camioneta muy cerca de los espectadores. "El mismo se regresó", dijo Duarte, que lo calificó como una "práctica no autorizada".

El gobernador dijo que el conductor declaró a las autoridades que había dado dos sorbos a una cerveza. Hasta ahora, añadió el mandatario, no se ha encontrado que tuviera alcohol suficiente en la sangre para considerar que estaba ebrio al momento del percance.

Añadió que al parecer el chofer de la camioneta golpeó su cabeza y perdió la conciencia antes del percance ocurrido el sábado y que también dejó 79 heridos.

Veteranos organizadores de otros espectáculos de monster trucks dijeron que los espectadores nunca debieron estar tan cerca de la zona donde la camioneta pasaría.

Regularmente ese tipo de espectáculos ocurren en estadios o arenas con gradas elevadas, y cuyas primeras filas permanecen vacías.

Además, los vehículos están equipados con controles remotos que pueden apagar los motores en caso de que algo vaya mal, dijo Stephen Payne, vocero de Feld Entertainment, que organiza el "Monster Jam", el espectáculo más grande del mundo de su tipo.

El espectáculo de "Monster Jam" se realiza en docenas de estadios alrededor del mundo cada año, incluido México.

Payne dijo que un escenario como el que se estableció el sábado en Chihuahua, en un parque abierto y con la gente a sólo unos metros de donde pasaba el monster truck, es algo que "nunca, nunca permitiríamos en uno de nuestros eventos".