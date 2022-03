Conductor de plataforma apuñaló a pasajero porque pagó el servicio con tarjeta

Un hombre que pidió un servicio de transporte en una plataforma vivió una de sus peores pesadillas luego de que el conductor lo apuñalara en tres ocasiones por haber pagado el servicio con tarjeta de crédito.

Según contó la víctima a un medio de comunicación chileno , país donde ocurrieron los hechos, era de madrugada, por lo que decidió pedir un servicio para desplazarse a un destino cercano. Llegó el auto, verificó que fuera del color y tuviera la placa que muestra la aplicación y abordó.

Publicidad

Ya en marcha, relata Felipe Ramírez, el conductor de la plataforma le empezó a exigir el pago del recorrido en efectivo, a lo que el pasajero respondió que ya había pagado el servicio con tarjeta de crédito.

El conductor insistía en el pago se realizara en efectivo porque, según él, “a mí la tarjeta no me llega, no son mis datos, le llega a otra persona”. Con duda Ramírez le comunicó nuevamente que el viaje ya estaba pago y el asunto de la tarjeta no era problema suyo.

Publicidad

Con un mal presentimiento el joven decidió bajarse del auto, pues sintió que algo malo estaba por ocurrir. Cuando el conductor paró en un semáforo, Ramírez descendió del vehículo y pidió que cancelara el viaje.

“Cierro la puerta, empiezo a caminar y se me tira y me dice ‘¿a dónde vas, mamahuevo?’”. Luego el agresor sacó un arma cortopunzante y le propinó 3 puñaladas al joven.

Publicidad

“Después de la adrenalina, siento que estoy empapado con sangre y empiezo a llamar una ambulancia”, contó la víctima. Tenía heridas en el abdomen, un hombro y el rostro.

Según testigos, tras el ataque el agresor volvió varias veces al lugar buscando a Ramírez para acabar con su vida.

Publicidad

Después de la denuncia, la plataforma de transporte se pronunció y afirmó que está en contacto con el hombre lesionado y ha proporcionado la información necesaria para dar con el paradero del delincuente, que sería un extranjero.