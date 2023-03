Conductor enfurecido casi mata a un joven mientras perseguía a otros que le jugaron una broma

Mientras perseguía a otros jóvenes que le jugaron una broma en la puerta de su casa, un conductor enfurecido arrolló a Christopher German, de 20 años, dejándolo con graves lesiones en las piernas.



De acuerdo con la información que se reveló durante la investigación, Oliver Donnellan se molestó luego de que unos jóvenes jugaran en su casa - ubicada en Bolton, una ciudad de Inglaterra - ‘tintín corre corre’. Él subió a su Land Rover para tratar de alcanzarlos y terminó atropellando al joven Christopher German que se encontraba jugando en su celular frente a su vivienda.

Al parecer la violenta reacción del hombre se dio por una discusión anterior que había tenido con los adolescentes que decidieron tocar en su puerta y luego huir.



Producto del incidente, Christopher German quedó con graves heridas en las piernas y requirió una reconstrucción completa de su rodilla izquierda. Además, los médicos temen que desarrolle artritis antes de cumplir los treinta.

“Estaba sentado en la cerca con mi teléfono y luego el 4x4 vino por la carretera con las luces altas encendidas. Al principio no pensé en ello, pero luego se precipitó y, cuando miré hacia arriba, me golpeó. Logré empujar mi cuerpo hacia arriba, pero la Land Rover golpeó mis piernas. Estaba atrapado y no podía sentir nada desde la rodilla izquierda hasta el talón”, contó el joven al diario The Sun agregando que “fue el momento más aterrador de mi vida”.



Los hechos ocurrieron a finales de 2019 y fue solo 18 meses después que el responsable fue acusado formalmente y presentado ante una Corte. Luego de escuchar a los testigos, el jurado tomó recientemente una decisión: Oliver Donnellan fue declarado culpable de causar lesiones graves por conducción peligrosa y condenado a estar en cárcel durante 12 meses.

Publicidad

Además, se le prohibió conducir durante tres años, que entrará en vigor cuando salga de prisión.

"Durante su juicio, trató de presentarse como un miembro respetado de la comunidad, pero sé que es diferente. No importa si eres un pilar de la sociedad o un criminal de carrera, le has dado a mi hijo una cadena perpetua”, lamentó en una profunda declaración el padre del joven tras conocer el fallo.