En medio de las protestas de este miércoles, 8 de marzo de 2023, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en Barcelona, España, la conductora de una camioneta atropelló a tres manifestantes que marchaban y el hecho quedó captado en video.

Las imágenes muestran cómo la conductora rompe una cadena humana que habían formado las manifestantes, haciendo que algunas de ellas cayeran al piso y provocando la furia de las otras marchantes.

Posteriormente, la mujer en la camioneta intentó sobrepasarlas, pero en un momento dos activistas se subieron al capó y una se colgó de la parte lateral del vehículo. Sin embargo, en vez de frenar, la conductora aceleró y se llevó por delante a las manifestantes durante varios metros. Por fortuna, no sufrieron lesiones de gravedad.

El hecho provocó que otras marchantes golpearan la camioneta y le reclamaran a la conductora lo que acaba de hacer. La Policía de Barcelona pudo identificar a la agresora y fue puesta a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con el medio TeleMadrid.

Vea el video de este hecho aquí:

Atropello a manifestantes del #8Marzo que cortaban la carretera



📹 Avda. Diagonal, Barcelona pic.twitter.com/VpCrAq9WKV — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 8, 2023

Casi atropellan a podcasters

Por otra parte, dos podcasters se llevaron el susto de sus vidas cuando estaban grabando una transmisión en vivo en una cafetería de Houston, Estados Unidos, y se salvaron, por pocos centímetros, de ser atropellados por una camioneta.

Nate Reeves, cuyo pódcast se llama ‘November Romeo’ y habla con sus invitados de fotografía, estaba realizando un capítulo con el fotógrafo local Alexsey Reyes cuando sucedió este incidente en el que afortunadamente nadie resultó herido.

En un video se puede ver que tanto Reeves y Reyes estaban tranquilos haciendo el capítulo, pero al fondo se observa una camioneta negra acercándose hacia ellos y choca contra el vidrio que estaba detrás de los podcasters, quienes se salvaron de resultar arrollados por este vehículo.

Tras el accidente, las imágenes muestran que varios vehículos policiales y un camión de bomberos llegaron a la cafetería. De acuerdo con las autoridades, el choque ocurrió luego de que la camioneta cruzó un semáforo en rojo y chocó contra otro carro, para posteriormente perder el control y por poco arrollar a los podscasters.

El metraje de este hecho se hizo rápidamente viral en redes sociales y recibió cientos de comentarios de varios internautas. “A veces uno se topa con personas que no deberían manejar, “Qué mala suerte” y “No me imagino que me ocurra algo así, qué mala experiencia” fueron algunos de ellos.

